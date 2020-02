Die Pegelstände sind inzwischen auch an der Mosel dauerhaft am Sinken. Doch für Samstag und Sonntag kündigt sich neues Unheil an.

Pegel könnten am Wochenende wieder steigen

(str) - Nachdem am frühen Donnerstagmorgen auch an der Mosel der Scheitelpunkt des Hochwassers infolge der starken Regenfälle von Montag überschritten wurde und nun alle Pegel sinken, könnte sich dies jedoch bald wieder ändern.



Darauf wies das Wasserwirtschaftsamt am späten Nachmittag in seinem Abschlussbericht zur Hochwasserlage hin.



Aufgrund der für das Wochenende vorhergesagten Niederschläge könne ein Wiederanstieg der Pegel nicht ausgeschlossen werden.