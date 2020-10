Die Experten von Research Luxembourg warnen eindringlich vor der momentanen Entwicklung der Covid-19-Pandemie.

Peak von 1.400 Neuinfektionen prognostiziert

Diana HOFFMANN Die Experten von Research Luxembourg warnen eindringlich vor der momentanen Entwicklung der Covid-19-Pandemie.

Die Wissenschaftler von Research Luxembourg legten am Montag ihren Bericht der vergangenen Woche vor. Dieser ist alles andere als positiv. Die Dynamik exponentiell steigender Fallzahlen, von der die Experten bereits in ihrem vergangenen Bericht gewarnt hatten, hat sich beschleunigt.

So wird bis Mitte November mit einem Höchstwert von 1.400 Corona-Neuinfektionen an einem Tag gerechnet. Das für die Berechnung der Prognose verwendete SIR-Modell zeigt für die nächsten Wochen einen drei- bis viermal höherer Anstieg der täglichen Neuerkrankungen als in der vergangenen Woche. Die geschätzte Anzahl der aktiven Fälle könnte sich im Vergleich zur vergangenen Woche fast verdoppeln auf 5.000 Fälle.

Die effektive Reproduktionsrate, also die Zahl die angibt, wie viele Personen eine Person ansteckt, ist auf 1,61 gestiegen. In der vergangenen Woche lag sie noch bei 1,31. Die Verdoppelungszeit ist auf 4,1 Tage gesunken im Vergleich zu 5,5 Tagen.

Auch die Positivitätsrate wird möglicherweise auf über fünf Prozent ansteigen. In der vergangenen Woche lag sie bei 2,5 Prozent. Die Positivitätsrate bezeichnet den prozentualen Anteil an durchgeführten, positiv ausgefallenen Tests.

Jeder Einzelne ist gefordert

„Diese Analyse deutet darauf hin, dass sich die gegenwärtige Epidemiesituation rasch beschleunigt und sehr volatil ist“, erklären die Wissenschaftler in ihrem Schreiben. Sie weisen auch darauf hin, dass damit die Kontaktverfolgung von möglichen Infizierten an ihre Grenzen stoßen wird. Die Eindämmung der Epidemie könne nur durch eine gemeinsame soziale Anstrengung gelingen. Dies durch die Verringerung der physischen Interaktion, die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und die Teilnahme an groß angelegten Tests.

„Ohne diese Anstrengungen könnte die Situation in eine schwere Krise des Gesundheitssystems münden, insbesondere wenn sich der jüngste Trend der Ansteckung älterer Menschen jetzt fortsetzt“, wird in dem Schreiben betont.

In ihren Berechnungen haben die Wissenschaftler aber nicht die heute umgesetzten Maßnahmen berücksichtigt, die zu einer Verlangsamung der Dynamik führen könnten. Auch eine mögliche Veränderung des Verhaltens der Menschen wurde nicht miteinbezogen. Es sei nämlich zu erwarten, dass es sieben bis zehn Tagen dauern werde, bis sich eine Wirkung in den täglichen Fallzahlen zeige.

