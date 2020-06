Ab Montag werden die Klassen in den Schulen wieder zusammengelegt – obwohl die Corona-Fallzahlen in Luxemburg zuletzt wieder anstiegen. Vertreter der Regierung versuchen zu beruhigen.

Paulette Lenert: Hinweise auf zweite Infektionswelle

(LW) - Das Covid-19-Virus verbreitet sich auch hierzulande wieder schneller. Seit Freitag wurden 91 Neuinfektionen verzeichnet. Alleine am Samstagabend meldete die Santé 44 Neuinfektionen. Das waren doppelt so viele wie noch am Freitag (22) – und bereits an diesem Tag hatte die Zahl seit Wochen erstmals wieder die 20er-Marke überschritten. (Mehr zu den Zahlen vom Sonntag lesen Sie hier.)

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) meinte am Montagmorgen bei RTL: „Bis Mitte der Woche wissen wir, ob sich die Tendenz bestätigt.“ Es sei noch zu früh, von einer „zweiten Welle“ zu sprechen, aber es gebe Hinweise darauf: „Das ist beunruhigend.“

80 Prozent der Neuinfizierten mit Symptomen

Ihre Behörde gehe derzeit davon aus, dass es sich bei den meisten Fällen, die in den vergangenen Tagen bekannt wurden, um ein "klar identifizierbares Infektionscluster" handle. Viele der jüngsten Neuinfektionen seien auf private Feste zurückzuführen. Der Rest seien Einzelfälle, die nicht miteinander in Verbindung stünden. Merkwürdig sei, dass zuletzt fast 80 Prozent der positiv getesteten Personen typische Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufwiesen – bisher war man davon ausgegangen, dass 80 Prozent der Infektionen leicht beziehungsweise unbemerkt verlaufen.

Die Gesundheitsministerin erklärte, man bereite sich darauf vor, eine Handy-App für die Nachverfolgung von Infektionen in Luxemburg einzuführen. Das Gesundheitsamt werde aber auch weiterhin auf die analoge Methode setzen, um Kontakte von Infizierten aufzuspüren. Über Telefongespräche könnten die Mitarbeiter der Santé wichtige Präventionsarbeit leisten.

Lenert verwies auch darauf, dass in den vergangenen Tagen viel getestet wurde. Bislang seien aber erst 20 Prozent - das heißt rund 100.000 Personen – dem Aufruf der groß angelegten Kampagne "Large scale Testing" gefolgt.

Am Freitag hatte die Santé auf LW-Nachfrage erklärt, dass ein Teil der Neuinfektionen auf eine Familienfeier Mitte des Monats zurückzuführen sei, auf der sich rund 70 Personen zusammengefunden hatten. Die Hygienevorschriften sollen dabei nicht immer beachtet worden sein. Zum Zeitpunkt der Feier war diese in dieser Größenordnung nicht erlaubt gewesen. Erst seit Donnerstag gelten im Zusammenhang mit den neuen Covid-Gesetzen neue Regeln im Umgang mit der Pandemie. Strenge Verbote gibt es nur noch wenige, stattdessen setzt das Gesundheitsministerium auf den gesunden Menschenverstand und auf Eigenverantwortung (siehe Kasten unten).

Zusammenlegung der Schulklassen nicht infrage gestellt

Angesichts der steigenden Infektionszahlen werden auch Stimmen laut, die die Zusammenlegung der Schulklassen, die ab dem (heutigen) Montag erfolgen soll, kritisieren. Die Lehrergewerkschaft Féduse sprach sich gegen die Aufhebung der A/B-Klassen aus. Die Zusammenlegung der Klassen werfe nicht nur sanitäre, sondern auch organisatorische Probleme auf: Das Schulsystem müsste sich nun schon zum vierten Mal während der Krise auf eine neue Situation einstellen.

Die Neuansteckungen erfolgen weniger auf offener Straße oder in der Schule als bei Partys oder Familienfesten, wo Menschen „unkontrolliert“ beieinander kommen, erklärt Bildungsminister Claude Meisch. Foto: SIP/Julien Warnand

Konfrontiert mit der Kritik antwortete Bildungsminister Claude Meisch am Sonntag gegenüber RTL: „Größere Cluster von Infektionen scheinen tatsächlich von Orten zu kommen, wo Leute unkontrolliert beieinander kommen. Wie auf Familienfesten, Partys, Versammlungen draußen, in Parks oder auf öffentlichen Plätzen.“ In Schulen seien auch einzelne Corona-Fälle nachgewiesen worden, aber hätten die Ansteckungen meistens nicht in Schulgebäude, sondern auswärts stattgefunden.

Bleibt von den Partys weg und falls ein Familienfest anfällt, feiert, aber passt ganz, ganz gut auf. Claude Meisch

„In der Regel infiziert man sich nicht in der Schule“, so der Minister. Demnach werde man die Klassen nicht in zwei Gruppen aufgeteilt lassen, „weil irgendwo auf einer Wiese eine wilde Party stattgefunden hat oder auf einem Familienfest nicht so aufgepasst wurde, wie es sein müsste“, so Claude Meisch.

Am Wochenende richtete das Gesundheitsministerium via die sozialen Medien denn auch einen Appell an die Bevölkerung, trotz schönen Wetters auf große Partys zu verzichten. „Vermeidet dieses Risiko, damit die Infektionszahlen nicht weiter steigen!“, schreibt das Ministerium auf Facebook. Oder wie es Claude Meisch ausdrückte: „Bleibt von den Partys weg und falls ein Familienfest anfällt, feiert, aber passt ganz, ganz gut auf.“



Diese Verhaltensregeln gelten weiterhin • Im privaten Bereich gelten seit vergangener Woche keine Einschränkungen mehr, wie viele Personen sich treffen können, allerdings rät die Gesundheitsbehörde auch weiterhin eindringlich zur Vorsicht. • Maskenpflicht gilt weiterhin überall dort, wo es Publikumsverkehr gibt, etwa in Geschäften, bei Behörden, am Schalter, in Museen usw. • Ausnahmen gelten für Kinder unter sechs Jahren, Kinder unter 13 Jahren, wenn sie sich im Freien aufhalten, Behinderte (medizinisches Attest erforderlich) und für Profisportler, Kulturschaffende und Kultusdiener. • Maskenpflicht gilt auch im öffentlichen Transport, ausgenommen sind die Fahrer, vorausgesetzt sie können zwei Meter Abstand zu den Fahrgästen halten oder sind durch eine Trennvorrichtung geschützt. • Im öffentlichen Raum sind Zusammenkünfte mit mehr als 20 Personen in Innenräumen oder unter freiem Himmel erlaubt, aber nur, wenn alle Teilnehmer einen Sitzplatz haben und wenn ein Abstand von mindestens zwei Metern eingehalten wird. Ist der Mindestabstand nicht gewahrt, gilt Maskenpflicht. • Bei Demonstrationen und Begräbnissen sind keine Sitzplätze vorgeschrieben. Wenn der Mindestabstand von zwei Metern nicht gewahrt werden kann, gilt Maskenpflicht. • Auch bei Ausstellungen oder Messen gilt Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand von zwei Metern nicht gewahrt werden kann. • In Restaurants, Hotels und Gaststätten müssen die Gäste alle einen Sitzplatz haben, Essen oder Trinken im Stehen ist nicht erlaubt. Am Tisch selbst muss keine Maske getragen werden. Wenn man sich im Lokal bewegt, gilt Maskenpflicht. Auch für das Personal gilt diese. • An jedem Tisch dürfen maximal zehn Gäste Platz nehmen, außer wenn es sich um Personen handelt, die in einem Haushalt leben. • Zwischen den Tischen muss ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Dort, wo dies nicht möglich ist, müssen Schutzvorrichtungen angebracht werden. • Die Sperrstunde wurde ohne Ausnahme auf Mitternacht festgelegt. • Im Wellnessbereich, etwa in der Sauna oder im Hammam, darf sich nur eine Person aufhalten, außer wenn es sich um Personen handelt, die in einem Haushalt leben. • Körperkontakt bei sportlichen und kulturellen Aktivitäten ist verboten, ausgenommen sind Profisportler und professionelle Kulturschaffende wie Schauspieler oder Tänzer. • Messen und Ausstellungen sind nur im Freien erlaubt, Diskotheken bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

