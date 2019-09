Pattontown gedenkt ihrer Befreier

Mit Dankbarkeit und Demut, aber auch mit Ausstellungen und einem Korso historischer Militärfahrzeuge gedenkt Ettelbrück am Sonntag seiner doppelten Befreiung vor 75 Jahren.

Historische Militärfahrzeuge und Zeitdokumente in der Fußgängerzone, Ausstellungen im Festsaal des Rathauses und der alten Synagoge, Blumenniederlegungen am Patton-Denkmal und am Monument aux morts sowie ein interreligiöser Gedenkakt in der Kirche: Mit Dankbarkeit und Demut, aber auch mit einem showreichen Rahmenprogramm gedenkt die Stadt Ettelbrück an diesem Wochenende ihrer doppelten Befreiung vor 75 Jahren.

18 Mit Gedenkzeremonien, Ausstellungen und der Darbietung historischer Militärszenen und -fahrzeuge dankte die Stadt Ettelbrück am Sonntag ihren Befreiern vom Nazi-Joch vor 75 Jahren. Foto: Chris Karaba

Mit Gedenkzeremonien, Ausstellungen und der Darbietung historischer Militärszenen und -fahrzeuge dankte die Stadt Ettelbrück am Sonntag ihren Befreiern vom Nazi-Joch vor 75 Jahren. Foto: Chris Karaba

Nach dem umjubulten Einmarsch amerikanischer Truppen im September 1944 und dem bereits sicher geglaubten Ende des vierjährigen Nazi-Terrors mit Unterdrückung, Zwangsrekrutierung, Verschleppung und Umsiedlung, musste die Stadt infolge der Ardennenoffensive an Weihnachten 1945 nochmals unter schweren Kämpfen von den Alliierten befreit werden. Schreckliche Tage, die neben zahlreichen Opfern auch eine von den Deutschen weitgehend eingeäscherte Stadt hinterließ.

"Schenke uns gutes Wetter für die Schlacht"



In 75 Jahren hat man den damaligen Beistand der US-Truppen um ihren ikonischen General George S. Patton in Ettelbrück niemals vergessen und den Befreiern - etwa mit dem 1954 errichteten Patton-Denkmal an der Sauerbrücke oder dem jahrzehntelang durchgeführten Remembrance Day - immer wieder symbolische Zeichen der Dankbarkeit gesetzt.

Seit Sonntag ist die Pattontown Ettelbrück nun um ein weiteres Mahnmal reicher. Im Rahmen einer interreligiösen Zeremonie durften der US-Botschafter in Luxemburg, Randy Evans, und die Enkelin General Pattons, Helen Patton, nämlich in der Ettelbrücker Kirche im Beisein des Gemeinderats um Bürgermeister Jean-Paul Schaaf, Kammerpräsident Fernand Etgen, den Vertretern des lokalen General Patton Memorial Museums sowie vieler schaulustiger Bürger und Mitglieder patriotischer Vereinigungen eine neue Ehrenplakette enthüllen.

Diese erinnert an das Gebet und die Weihnachtswünsche des Generals, der im Winter 1944 den Allmächtigen um gutes Wetter in den Ardennen angerufen hatte. Die ersehnte Aufklärung sollte in den folgenden Tagen denn auch eintreten, sodass die Amerikaner ihre Lufthoheit voll ausspielen und die deutsche Offensive in Luxemburg und Belgien endgültig zurückschlagen konnten.

Anschließend begaben sich die Ehrengäste dann auf einen Rundgang durch die mit historischen Militärfahrzeugen und nachgestellten Kriegsszenen gespickte Fußgängerzone. Am Nachmittag werden die Feierlichkeiten mit den offiziellen Ansprachen und einem Militärkorso fortgesetzt.



Dieser Artikel wird laufend aktualisiert