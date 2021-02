Patrick Goldschmidt: "Die Stadt ist sicher"

Der hauptstädtsiche Mobilitätsschöffe Patrick Goldschmidt reagiert auf in seinen Augen unberechtigte Kritik am Umgang mit einem kritischen Fußgänger-Audit.

(str) - Er sei nicht der Meinung, dass der Individualverkehr in den vergangenen zehn oder 15 Jahren bevorzugt behandelt worden sei, meint der hauptstädtische Mobilitätsschöffe Patrick Goldschmidt (DP) als Reaktion auf eine LW-Analyse eines scheinbar kritischen Audits zur Verkehrsführung für Fußgänger in der Hauptstadt: „Ich wüsste nicht, was die Autofahrer dazubekommen hätten ...