Oktave 2022

Pater Théo Klein zum Oktavprediger ernannt

Der Geistliche widmet sich bei der Wallfahrt in seinen Predigten dem Thema „Die Schönheit des Glaubens“.

(Sch/C.) - Die diesjährige Muttergottesoktave findet vom 7. Mai bis zum 22. Mai statt. Sie steht unter dem Leitwort: „Die Schönheit des Glaubens“/ „La beauté de la foi“. Erzbischof Jean-Claude Hollerich hat Pater Théo Klein mit den diesjährigen Oktavpredigten beauftragt.

Pater Théo Klein Foto: SCP/Eglise catholique

„Jeder Mensch ist angesprochen von der Schönheit. Schönheit kann man weder machen, noch kaufen. Schönheit begegnet uns einfach und macht uns den Blick offen für das Leben. Als Oktavprediger habe ich das Thema gewählt: ,Die Schönheit des Glaubens‘. Dieses Thema habe ich nicht von ungefähr ausgewählt, weil während meiner 62 Jahre hat der christliche Glaube mich im Leben mit all seinen Höhen und Tiefen – so wie das Leben nun mal ist – geprägt. Der christliche Glaube ist schön, aber auch nicht immer selbstverständlich, so wie das Leben mit seinen Lichtseiten schön sein kann, aber auch nicht immer ohne erdrückende Schattenseiten“, beschreibt Pater Théo Klein den Hintergrund seiner Predigten.

Krankenpfleger und Geistlicher

Der Geistliche wurde am 12. Mai 1959 in Luxemburg geboren und wuchs in Beggen auf. Er erlernte den Beruf des Krankenpflegers in der Zithaklinik und arbeitete anschließend zwei Jahre auf einer Krankenstation. Im Jahre 1982 trat er in die Kongregation der Herz-Jesu-Priester ein. 1990 wurde er von Erzbischof Jean Hengen zum Priester geweiht. Er war in der Pfarreiseelsorge tätig. Während 16 Jahren war er Krankenhausseelsorger im CHEM in Esch/Alzette, mit dem Schwerpunkt chronisch-unheilbar Kranke auf der Palliativstation und in der Psychiatrie zu begleiten.

Momentan ist er geistlicher Begleiter von vielen Menschen innerhalb und auch außerhalb der Kirche. Darüber hinaus ist er bei Médecins du Monde mit Ärzten, Krankenschwestern und Krankenpflegern engagiert. In diesem Jahr erwartet die Pilger während der Oktave im Innenhof der Kathedrale neben dem Bücherzelt der Erwuessebildung und dem Missionszelt auch ein Pilger-Café, wo unter anderem das täglich frisch gebackene Oktav-Brot erhältlich ist.

