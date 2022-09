Am Dienstag konnte die Polizei drei Ganoven das Handwerk legen.

Esch/Alzette

Passanten überfallen - Täter festgenommen

Am Dienstag konnte die Polizei drei Ganoven das Handwerk legen.

(TJ) – In der Nacht auf Dienstag überfielen drei Männer am Bahnhof in Esch/Alzette einen Mann. Zwei von ihnen griffen das Opfer körperlich an, der dritte bedrohte das Opfer mit einem Messer. Anschließend flüchteten sie in Richtung Gemeindeplatz. Allerdings hatten sie nicht mit dem schnellen Eingreifen der Polizei gerechnet, die sofort nach der Meldung eine Fahndung eingeleitet hatte. Sie wurden gestellt und verhört.

Zwischenzeitlich hatte ein weiteres Opfer sich gemeldet, das ebenfalls von den drei Ganoven überfallen worden war. Zwei der drei Täter wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und nach Schrassig überstellt, der Dritte wurde im Centre socio-éducatif in Dreiborn untergebracht.

