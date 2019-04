Er fuhr seinen Wagen an einem Begrenzungspfosten in der Rue Victor Hugo in Esch/Alzette zu Schrott und wollte dennoch nicht stehen bleiben. Schließlich griffen Passanten ein.

Passanten stoppen betrunkenen Fahrer

Zeugen meldeten der Polizei gegen 1 Uhr in der Nacht zum Dienstag einen betrunkenen Autofahrer in der Rue Victor Hugo in Esch/Alzette. Kurze Zeit später folgte eine weitere Meldung: Der Fahrer hatte nun einen Begrenzungspfosten gerammt. Wie die Polizei mitteilt, soll er dann trotz erheblichem Schaden an seinem Wagen versucht haben, weiterzufahren.

Das wussten dann aber scheinbar Passanten zu verhindern, die den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Der betrunkene Unfallfahrer musste seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben.