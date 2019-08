Auf der Route d'Arlon ist es am Mittwochmittag zu einem Einbruch gekommen. Einer der beiden mutmaßlichen Täter konnte von Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Passanten schnappen flüchtenden Einbrecher

(jt) - Anwohner und Passanten haben am Mittwochmittag gemeinsam einen flüchtenden Einbrecher in der Route d'Arlon in Luxemburg-Stadt gestoppt. Der Einbrecher war zuvor gemeinsam mit einem Komplizen aus einem Haus gestürmt, nachdem sie dem Bewohner an der Eingangstür begegnet waren.

Vier Männer, die gerade mit dem Auto vorbeifuhren, wurden auf die Geschehnisse aufmerksam und nahmen die Verfolgung der zwei flüchtenden Einbrecher auf. Es gelang ihnen, die Männer bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Allerdings konnte sich ein Täter im letzten Moment losreißen und flüchten. Beim Mann, der gestellt werden konnte, wurde Diebesgut gefunden, das an seinen rechtmäßigen Eigentümer rückerstattet wurde.

Der mutmaßliche Einbrecher wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Donnerstagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Bei dem flüchtigen Tatverdächtigen soll es sich um einen Mann slawischer Herkunft handeln. Er ist laut Polizei zirka 1,75 Meter groß, von dünner Statur und trug zum Zeitpunkt des Einbruchs eine hellblaue Jeanshose und ein wahrscheinlich hellblaues Hemd. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich an die Polizeidienststelle Luxemburg, Telefonnummer 244404500, wenden.