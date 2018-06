Fußgänger haben am Donnerstag in Deiffelt die Leiche eines Fahrradfahrers entdeckt. Die genauen Umstände des Zwischenfalls sind noch unklar.

Passanten finden toten Radfahrer

Fußgänger haben am Donnerstag in Deiffelt die Leiche eines Fahrradfahrers entdeckt. Die genauen Umstände des Zwischenfalls sind noch unklar.

(m.r.) - Passanten haben am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in Deiffelt die Leiche eines Fahrradfahrers entdeckt. Der Mann lag leblos auf dem Seitenstreifen in der Rue Principale neben seinem Fahrrad. Die genauen Umstände des Zwischenfalls sind noch unklar. Entsprechende Untersuchungen wurden eingeleitet.