Am Mittwoch wurden mehrere Personen bei Verkehrsunfällen schwer verletzt.

Passant wird zwischen Autos eingeklemmt

(m.r.) - In Mondorf wurde am Mittwoch ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Passant wurde gegen 18.30 Uhr in der Rue d'Ellange zwischen zwei Autos eingeklemmt, nachdem ein Fahrzeug mit einem Wagen kollidiert war und dieses gegen ein geparktes Auto und damit in Richtung des Fußgängers geschleudert hatte. Ein Alkoholtest ergab, dass der Unfallverursacher betrunken war. Eine Anzeige wurde erstellt.

Fast zeitgleich erlitt ein Fahrradfahrer gegen 18.30 Uhr in Esch/Alzette schwere Verletzungen. Er war in der Rue d'Ehlerange mit einer Autotür kollidiert, die ein Fahrer unachtsam geöffnet hatte.

Auto streift Passantin



Im Zusammenhang mit einem anderen Unfall sucht die Polizei indes nach Zeugen. Gegen 14.30 Uhr wurde am Mittwoch eine Passantin in der Nähe von Givenich auf dem CR 135 von einem schwarzen Auto mit luxemburgischen Kennzeichen gestreift. Die Frau fiel in den Graben und verletzte sich leicht. Der Fahrer flüchtete. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Echternach (244 72-500) entgegen.



Am Mittwochnachmittag war eine indes eine 81-jährige Frau an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben. Sie war gegen 12.30 Uhr im Hauptstadtviertel Merl mit dem Heck eines Lieferwagens kollidiert. Auch am Morgen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, als ein Motorradfahrer zwischen Lasauvage und Niederkorn ein Wildschwein anfuhr.