Am Montagabend wurde ein junger Mann gegen 18 Uhr in Luxemburg-Stadt überfallen. Er wurde an der Kreuzung Rue Hamilius und Rue Notre-Dame von einem Unbekannten angegriffen und ausgeraubt.

Passant überfallen und bestohlen

Am Montagabend wurde ein junger Mann gegen 18 Uhr in Luxemburg-Stadt überfallen. Er wurde an der Kreuzung Rue Hamilius und Rue Notre-Dame von einem Unbekannten angegriffen und ausgeraubt.

Am Montagabend wurde ein junger Mann gegen 18 Uhr in Luxemburg-Stadt überfallen. Er wurde an der Kreuzung Rue Hamilius und Rue Notre-Dame von einem Unbekannten angegriffen und ausgeraubt.

Der Angreifer schlug das Opfer ins Gesicht und entwendete Bargeld aus seiner Tasche. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine Klage wurde eingereicht und Ermittlungen eingeleitet.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.