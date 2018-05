Partner fürs Leben

Jeanny und Josy Thull-Debra sind seit 60 Jahren verheiratet und feierten nun Diamantenhochzeit – der Beweis dafür, dass Liebe ein Leben lang halten kann.

Die gemeinsame Geschichte von Jeanny und Josy beginnt mit dem Theaterstück „Hexegréit“. Der damals 25-jährige Josy steht in Schifflingen auf der Bühne, die fast zwei Jahre ältere Jeanny sitzt im Publikum. Danach tanzen die gebürtigen Escher, die zu dem Zeitpunkt beide in Schifflingen wohnen, durch die Nacht, lernen sich kennen – und lieben. Nicht einmal zwei Jahre später gibt sich das Paar in der Kirche in Schifflingen das Ja-Wort. Im wahrsten Sinne ein Bund fürs Leben.



Es ist kalt an jenem 28 ...