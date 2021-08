Ein angeblicher Ausfall der Notrufnummern 112 und 113 am Vorabend des Nationalfeiertags warf bei mehreren CSV-Abgeordneten Fragen auf.

Parlamentarische Frage

Notruf 113 fiel wegen technischer Panne aus

(SC) - In einer dringenden parlamentarischen Frage erkundigten sich die CSV-Abgeordneten Marc Lies, Léon Gloden und Laurant Mosar über ein angebliches Update, dass die Erreichbarkeit der Notrufnummern 112 und 113 am Vorabend des Nationalfeiertags gestört haben soll. Ein System-Update sei allerdings nicht Schuld gewesen, so Henri Kox (déi Gréng), Minister für Innere Sicherheit, und Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) in ihrer gemeinsamen Antwort am Dienstag.

„Wir können die Informationen, so wie sie in der parlamentarischen Frage von den ehrbaren Abgeordneten dargestellt sind, nicht bestätigen“, so die beiden Minister in ihrer Antwort. Sie räumten allerdings gleichzeitig ein, dass ein technischer Fehler zu einem Ausfall der Notrufnummer 113 geführt habe.

"Es ist eine informatische Panne vorgefallen, die Auswirkungen auf verschiedene IT-Systeme hatte, darunter auch die Notrufnummer 113 und das Einsatzleitsystem (ELS). Die Notrufnummer 112 habe am Abend des 22. Juni allerdings keine Probleme gehabt und sei durchgehend erreichbar gewesen.

Das Einsatzleitsystem, das Digitalfunknetz Renita und die beiden Notrufnummern 112 und 113 würden über verschiedene Systeme betrieben, so die Minister ergänzend. Eine Rufumleitung von der ausgefallenen Nummer 113 auf den funktionierenden Notruf 112 habe es nicht gegeben. Vielmehr hätten die „Bürger aus eigener Initiative die Nummer 112 gewählt, wenn die Nummer 113 nicht zu erreichen war.“

