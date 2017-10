(rc) - Bis zur Schließung Ende Januar gab es kostenfreie Abstellmöglichkeiten auf dem „Park&Ride Kirchberg“. Dann ließ auch „LuxExpo the Box“ die Schranken fallen – die Zeit des kostenlosen Parkens auf den Messeparkplätzen zwischen 19 Uhr am Abend und 8 Uhr am Morgen war damit vorbei; auch an den Wochenenden muss jetzt bezahlt werden.

