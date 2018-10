In Sassenheim kommt das neue Parkraummanagement bei Arbeitgebern und Arbetinehmern nicht gut an. Besonders im Zare-Ouest und in Belval.

Lokales 2 Min.

Parkprobleme beim Job

Luc EWEN Besonders in der Industriezone Zare, aber auch bei der Waassertrap zwischen Belval und Beles, wollen sich einige Autofahrer nicht mit den neuen Parkregelungen der Gemeinde Sassenheim anfreunden.

Das neue Parkraummanagement der Gemeinde Sassenheim sorgt mancherorts für Unmut. Das wurde in der Ratssitzung am vergangenen Freitag deutlich. So war es Ressortschöffe Marco Goelhausen (LSAP), der infolge einer Frage von Déi Lénk, auf einige Reaktionen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern einging. Diese Reaktionen seien nicht immer höflich gewesen, wie Goelhausen betonte. Ein neues Parkraummanagement sei unabdingbar, wenn man das Parkplatzproblem auf dem Gemeindegebiet in den Griff bekommen wolle, so der Schöffe ...