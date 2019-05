Parkmanagement mal anders

Bevor im Stater Park das Leben blüht, hauchen die Gemeindearbeiter ihm welches ein. Ein Blick hinter die Kulissen zum Tag des Parks.

6.15 Uhr im hauptstädtischen Park. Der Tag ist noch nicht ganz erwacht, doch herrscht hier um diese Uhrzeit bereits reges Treiben. Die Mitarbeiter des Service Parcs sind gerade mit ihren Arbeitsfahrzeugen eingetroffen, sie kommen aus dem Zentrallager in Reckenthal, ausgestattet mit all dem, was sie für den Tag benötigen. Ihr Hoheitsgebiet: 16 Hektar Grünfläche, Abertausende Bäume, Pflanzen und Blumen, mehr als neun Kilometer Gehwege, rund 150 Abfalleimer – und ein riesiges Piratenschiff.



Tag für Tag lockt die grüne Oase inmitten der Hauptstadt zahlreiche Bürger an – ob zum Spazierengehen oder zum Joggen, für den Weg zur Arbeit, die Mittagspause, zum Spielen, Relaxen oder Picknicken ...