Parking Martyrs: viele offene Fragen

Rita RUPPERT

Eigentlich sollte die Tiefgarage am Theaterplatz in der Oberstadt als nächster Parking renoviert und modernisiert werden. Nach dem Brand im Parking am Rousegäertchen stellt sich aber die Frage, ob es nicht besser wäre, diese Struktur zuerst zu sanieren. Das sagte Bürgermeisterin Lydie Polfer am Mittwoch beim City Breakfast, dem monatlichen Treffen des Schöffenrates mit der Presse.

Fakt ist, dass im Parking Martyrs, wo es vor zehn Tagen zu einem Schadenfeuer gekommen war, nicht auf allen Untergeschossen eine Sprinkleranlage installiert ist. Auf -1, wo der Brand ausbrach, gibt es eine solche nicht, was im Baujahr 1984 nicht nötig war.

Andere Normen als vor 35 Jahren

"Derzeit wird geprüft, welche Bedingungen erfüllt werden müssen, damit die Tiefgarage wieder öffnen kann", so Polfer. Fragen, die mit der Gewerbeinspektion geklärt werden müssen, da es heute andere Normen gibt als vor 35 Jahren.

Laut Lydie Polfer hätte eine Sprinkleranlage zwar den Brand nicht verhindert, aber die Schäden an der Betondecke wären sicherlich geringer.

Brandursache noch unbekannt

Seit Montag sind bereits 43 Autos vom Untergeschoss -1 abgeschleppt worden. Derzeit ist die Brandursache noch nicht bekannt.

Unter den verbrannten Fahrzeugen ist kein Elektro-Auto. Wäre ein solches darunter, hätte die Feuerwehr bei ihrem Einsatz anders vorgehen müssen, denn diese Brände seien weder mit Wasser noch mit Löschschaum zu bekämpfen, so Lydie Polfer. Das Auto müsse dann in ein Wasserbecken gesetzt werden. Generell gesehen, werfe auch dieser Fakt neue Fragen auf.

Der Parking am Theaterplatz in der Oberstadt ist übrigens der einzige in der Hauptstadt ohne Sprinkleranlage.

Am 2. November öffnet das Parkhaus in der Rue du Fort Neipperg seine Pforten wieder. Während zwei Jahren ist es saniert und modernisiert worden. Eine Tatsache, die sowohl Kunden als auch Geschäftsleute freuen dürfte.