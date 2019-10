In zwölf Tagen wird das Parkhaus Neipperg in Luxemburg-Gare wiedereröffnet. Laut Bürgermeisterin Polfer nunmehr das modernste der Stadt.

Lokales 4

Parkhaus Neipperg fertig renoviert

Rita RUPPERT In zwölf Tagen wird das Parkhaus Neipperg in Luxemburg-Gare wiedereröffnet. Laut Bürgermeisterin Polfer nunmehr das modernste der Stadt.

Während rund 20 Monaten wurde es auf Vordermann gebracht, am 4. November um 14 Uhr wird das Parkhaus in der Rue du Fort Neipperg im Bahnhofsviertel seine Türen wieder öffnen. Das teilte Bürgermeisterin Lydie Polfer am Mittwoch beim City Breakfast, dem monatlichen Treffen des Schöffenrats mit der Presse, mit.

677 Stellplätze

"Es ist derzeit das modernste Parkhaus der Hauptstadt", sagte Polfer. In der Tat verfügt die Struktur über eine Sprinkleranlage und ein Leitsystem.

Parkhaus Neipperg wird renoviert und saniert: Moderner und nutzerfreundlicher Das Parkhaus Neipperg wird renoviert, saniert und an die geltenden Normen angepasst. Arbeiten, die dringend notwendig sind.

Unter den insgesamt 677 Stellplätzen sind deren für Frauen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Auch an die Fahrradfahrer wurde gedacht, die hier ihren Drahtesel abstellen möchten.

Beleuchtung, Belüftung und Sicherheitsausstattung auf den 19 Halbetagen wurden erneuert.

Die Fassade aus Waschbeton-Elementen wurde durch Lamellen aus Aluminium ersetzt.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Foto: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay

Gesucht wird derzeit noch ein Betreiber für die Brasserie im Erdgeschoss.

Die Sanierung des Parkhauses, die laut einem Konzept des Büros WW+Architektur + Management durchgeführt wurde, dürfte rund 21 Millionen Euro kosten.