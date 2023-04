Das Parkhaus soll hauptsächlich Grenzgänger aus Frankreich und Belgien abfangen.

In Rodange

Parkhaus mit fast 1.600 Parkplätzen eingeweiht

In Rodange wurde am Montag eines der größten Parkhäuser Luxemburgs eröffnet. 1.570 Parkplätze auf sieben Etagen hat das neue Parkhaus vorzuweisen. Auf dem Dach des Parkhauses befindet sich zudem eine große Fotovoltaikanlage. CFL-Generaldirektor Marc Wengler spricht von einem „wichtigen Schritt, einem Meilenstein“.



Marc Wengler sagt, man befinde sich in Rodange an einem Knotenpunkt, und redet von Multimodalität. Bushaltestellen, Parking und Bahnhof würden hier zusammentreffen. Außerdem laufen die Petinger Linie 70 und Escher Linie 60 hier zusammen. Es sei auch ein spezieller Ort, weil hier Menschen aus Belgien, Frankreich und Luxemburg pendeln, um dann in Richtung Luxemburg zur Arbeit zu fahren.

Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) stellte klar, dass das Park-and-ride in Rodange ein „wichtiger Bestandteil des nationalen Mobilitätplans ist“. „Die E-Mobilität findet hier ihren Platz“, sagt François Bausch. 44 Ladestationen seien verfügbar. Es können bei Bedarf sofort weitere Ladestationen hinzukommen. „Erfahrungsgemäß reichen 44 Ladestationen für den Start. Da wir die Möglichkeit haben, diese schnell zu erweitern, ist das kein Problem“, meint der Minister.

Das Parkhaus befindet sich nur wenige hundert Meter von der belgischen und französischen Grenze entfernt. „Ich gehe davon aus, dass hier vor allem Grenzgänger parken werden. Da spielt auch die Kostenlosigkeit des öffentlichen Transports mit. Wir sehen auch in anderen Grenzregionen, dass die Park-and-rides sehr schnell voll sind. Ich denke, dieses Park-and-ride wird richtig gut funktionieren und seine Zwecke erfüllen“, so François Bausch. Das Parken wird jeweils während der ersten 24 Stunden gratis sein, erst danach wird es kostenpflichtig.

Während der noch laufenden Arbeiten in Rodange wurden drei Zugplattformen verlängert und verbreitert. Dadurch sei es laut Marc Wengler möglich, mit längeren Zügen fahren zu können, wodurch die Kapazitäten der Züge erhöht werden können.

