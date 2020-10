Parkhäuser: Weniger Einnahmen durch Lockdown

Gähnende Leere herrschte im Lockdown in den hauptstädtischen Parkhäusern. Deshalb rechnen die Betreiber auch mit weniger Einnahmen.

Zwischen Mitte März und Mitte Mai waren die hauptstädtischen Straßen wie leer gefegt. Ähnlich sah es in den Parkhäusern aus. Erst nach der schrittweisen Lockerung hat sich das Bild wieder verändert. Es stellt sich jedoch die Frage, wie sich der massive Einbruch auf die Geschäftszahlen auswirken wird.

„Unsere Branche ist durch die flächendeckenden Einschränkungen an Flughäfen, Messen sowie innerstädtisch in allen Ländern sehr stark betroffen“, sagt Britta Braig, Pressesprecherin des Unternehmen Apcoa, das Ende September 2018 den Parking Royal-Hamilius in Luxemburg-Stadt eröffnet hatte ...