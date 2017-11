(L.E.) - Das Problem sorgt seit Jahren für Aufsehen in Belval. An manchen Tagen, zum Beispiel nach Konzerten in der Rockhal, ist das Parkhaus im Einkaufszentrum überlastet. Konzertbesucher und andere Autofahrer stehen in der Schlange, um ihr Parkticket zu entwerten. Danach stehen sie dann im Parkhaus im Stau. Der Aufenthalt dauert dort gegebenenfalls so lange, dass manche Autofahrer, die an der Ausfahrt angekommen sind, vor der Schranke feststellen müssen, dass ihr Ticket schon wieder abgelaufen ist. Sie müssen zurück zum Automaten, die Schlangen vor Schranke und Automat werden noch länger.



Das Absurde daran: Direkt gegenüber steht zeitgleich das große Parkhaus der CFL fast leer. Es wird kaum genutzt, weil kaum jemand weiß, dass es existiert, geschweige denn, wie man ab Belval mit dem Auto dahin gelangt. Obwohl der Marsch von der Rockhal zu beiden Parkhäusern fast gleich lange dauert. Dabei wissen Ortskundige längst: In der Zeit, in der andere ihr Auto im Einkaufszentrum abgeholt haben, sind die, die ihr Auto direkt gegenüber im Bahnhofsparkhaus abgestellt hatten, schon längst über die Autobahn in der Hauptstadt oder an einem anderen Ort weit entfernt angelangt.



Mal ganz davon abgesehen, dass der öffentliche Transport häufig auch eine schnellere und preiswertere Alternative wäre. Das Problem wurde lange Zeit dadurch verstärkt, dass die Beschilderung Autofahrer direkt vor die Rockhal führte, wo es gar keinen Parkplatz gibt.



Parkleitsystem kommt



Seit längerem ist eine Ausweitung des Escher Parkleitsystems im Gespräch. Wenn Autofahrer schon bei der Anfahrt Richtung Belval die Information erhalten, dass das Bahnhofsparkhaus fast leer ist, folgen sie auch den Schildern dorthin, so die Hoffnung. Ein Problem bestand bisher darin, dass jedes Parkhaus in Belval einen anderen Betreiber hat und die Systeme, die für das Anzeigen der Information vonnöten sind, daher bisher untereinander nicht kompatibel waren.



Wie der Escher Stadtingenieur Lucien Malano dem LW am Donnerstag auf Nachfrage hin bestätigte, laufen die Vorbereitungen für eine Erweiterung des Parkleitsystems Richtung Belval derweil auf Hochtouren. Mit einer Inbetriebnahme sei spätestens zu Beginn des kommenden Jahres zu rechnen, so Malano. Inzwischen habe sich allerdings auch die Belegung des Bahnhofsparkhauses verbessert. Dies durch die Eröffnung der Liaison de Micheville. Derzeit liege die Belegungsrate knapp unter 50 Prozent.

