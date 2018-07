Panzer auf Reisen

Einmaliges Schauspiel am Freitag beim Pattondenkmal in Ettelbruck. Der 36 Tonnen wiegende Sherman-Panzer wurde von seinem Sockel gehievt und auf einen Tieflader gestellt. Große Fotogalerie.

Einmaliges Schauspiel am frühen Freitagmorgen beim Pattondenkmal in Ettelbruck. Der 36 Tonnen wiegende Sherman-Panzer wurde von seinem Sockel gehievt und auf einen Tieflader gestellt, um von dort in eine Werkstatt transportiert zu werden.



Dort soll die alte Farbschicht per Sandstrahl entfernt und erneuert werden. Alles erfolgte auf Initiative der Verantwortlichen des Musée Patton. Ein Kranunternehmen hatte sich angeboten, diese schwierige Herausforderung kostenlos anzunehmen.



Das erfahrene Team schaffte es, an dicken Drahtseilen, Ketten und Haken den Koloss so zu befestigen, dass er vom Kranführer waagerecht vom Betonsockel etwa 10 Meter vom Denkmal hochgehoben, zwischen Bäumen hindurch gedreht und auf einem Tieflader abgestellt werden konnte ...