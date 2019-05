Eine technische Störung brachte am Dienstagvormittag Baumarkt- und Tankstellenkunden in die Bredouille. Inzwischen ist die Störung wieder behoben.

Panne legt kurzzeitig Kartenzahlungen in Luxemburg lahm

Eine technische Störung brachte am Dienstagvormittag Baumarkt- und Tankstellenkunden in die Bredouille. Inzwischen ist die Störung wieder behoben.

(jt) - In Luxemburg gab es am Dienstagvormittag kurzzeitig Probleme im elektronischen Zahlungsverkehr. Ein "Wort"-Leser meldete, dass er in Strassen in einem Baumarkt und in der Tankstelle nebenan nicht mit der Bancomat-Karte bezahlen konnte. Auch eine Abhebung am Geldautomat war offenbar nicht möglich.

Der Zahlungsdienstleister Worldline bestätigte auf Nachfrage, dass es gegen 10 Uhr "eine vorübergehende Teilstörung" der Systeme gab, die auch Bezahlterminals in Luxemburg betroffen habe. "Der Vorfall wurde identifiziert und innerhalb von 30 Minuten behoben. Alle Systeme nahmen den normalen Betrieb wieder auf. Seit 11 Uhr sind alle unsere Dienste wieder uneingeschränkt verfügbar", so eine Sprecherin. Es handelte sich um ein technisches Problem im Hintergrund. Zuvor hatte auch die Bank BGL BNP Paribas technische Probleme bei der Zahlungsabwicklung eingeräumt.

Der französische Konzern Worldline hatte vergangenes Jahr das Kartenzahlgeschäft des Schweizer Anbieters SIX übernommen. Die luxemburgische Tochtergesellschaft SIX Payment Services (Europe) S.A. ist in Munsbach ansässig und Marktführer im Bereich bargeldloses Bezahlen in Luxemburg.