(jag) - Auch dieses Jahr kam es wieder zu kleineren Unregelmäßigkeiten bei den Abschlußexamen im Secondaire. Betroffen war laut Schülerkonferenz das Fach Soziologie der Sektion Sozialwissenschaften im Rahmen der 13. Examen. So wurde eine Frage zu einem Kapitel gestellt, welches überhaupt nicht auf dem Programm stand. Als der Fehler aufgefallen war, wurde die Frage in sechs Lyzeen und zwei Privatschulen annulliert und durch eine andere ersetzt.

Später fiel dann auf, dass das Punktetotal nicht stimmen würde: Es würden insgesamt nur 58 Punkte berechnet anstatt 60. Der Fehler wurde man aber durch eine Neubewertung der betroffenen Frage ausgeglichen. Die Schüler wurden auch noch während des Examens auf diese Korrektur aufmerksam gemacht. Auf Nachfrage hin bestätigte das Bildungsministerium die Panne und spricht von einem materiellen Fehler der innerhalb kürzester Zeit korrigiert worden sei. Die Examen seien anschließend in geregelter Form abgelaufen.

Die Schülerkonferenz spricht hingegen von einem Missstand, der unter den Kandidaten zu Polemik geführt habe. Die Schüler hätten 15 Minuten Zeit verloren und die Aufregung um das fehlerhafte Dokument habe sie in ihrer Konzentration gestört. Zudem fragt sich die CNEL, was das Ministerium tun wolle, um solche Fehler in Zukunft zu vermeiden.