Pärchen stiehlt 350.000 Euro aus Geldautomaten

Steve REMESCH Sehr schnell kam die Polizei auf die Spur eines französischen Pärchens, das bei drei Diebeszügen in Luxemburg eine sehr hohe Beute gemacht hatte.

Die Polizei hat vergangene Woche ein Paar festgenommen, das an mehreren Geldautomaten in Remich, Strassen und Mersch insgesamt 350.000 Euro erbeutet hat.

Wie der „Républicain Lorrain“ berichtet hatten die Täter einfach mit einem passenden Schlüssel die Geldautomaten geöffnet und das Geld entnommen. Die Ermittlungen führten recht schnell zu den Tätern, da diese auf den Bildern von Überwachungskameras Uniformen eines Sicherheitsunternehmens trugen. Zudem ist die Zahl der Personen, die Zugriff zu derartigen Schlüsseln haben, sehr begrenzt.

So konnte zunächst am Donnerstag eine 26-jährige Mitarbeiterin an ihrer Arbeitstelle festgenommen werden. Mittels eines europäischen Haftbefehls wurde auch ihr Lebensgefährte von französischen Sicherheitskräften festgenommen. Die Beute konnte in der gemeinsamen Wohnung des Paars in Metz sichergestellt werden.