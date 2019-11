Wegen der Herstellung von kinderpornografischem Material und des Angriffs auf die Schamhaftigkeit wurde ein ehemaliger Lehrer aus Bissen nun auch in zweiter Instanz zu einer Haftstrafe verurteilt.

Pädophilie-Prozess: Es bleibt bei einer Haftstrafe

(SH) - Für den ehemaligen Lehrer aus Bissen, der sich wegen unsittlichen Verhaltens vor Gericht verantworten musste, bleibt es bei einer achtjährigen Freiheitsstrafe. Die Richter aus zweiter Instanz entschieden jedoch, sechs statt fünf Jahre davon unter Auflagen zur Bewährung auszusetzen.

In den weiteren Punkten bestätigten die Berufungsrichter das Urteil aus erster Instanz. So darf Patrick M. nie wieder eine Aktivität ausüben, bei der er mit Minderjährigen in Kontakt kommt.

Der Angeklagte hatte die Richter während des Berufungsverfahrens gebeten, keine feste Haftstrafe gegen ihn auszusprechen. Er habe eine Familie, die ihn brauche, so Patrick M.

Mehrere Vorfälle

Der ehemalige Lehrer hatte in den Jahren 2007, 2009 und 2015 während Schulausflügen am Stausee den Intimbereich von insgesamt zehn Mädchen heimlich gefilmt. Zudem soll er einige unter ihnen unter dem Vorwand einer Zeckenuntersuchung im Intimbereich angefasst haben. Des Weiteren hatte er 2013 in einem Schwimmbad Aufnahmen von drei Mädchen und einem Jungen gemacht, als diese sich umzogen. Neben dem Tatbestand der Herstellung von kinderpornografischem Material sei somit auch jener des Angriffs auf die Schamhaftigkeit erfüllt, hatte die Vertreterin der Generalstaatsanwaltschaft während der Verhandlung erklärt.

Rechtsgültig ist das Urteil aus zweiter Instanz noch nicht. Denn noch besteht die Möglichkeit, innerhalb einer Frist von 30 Tagen einen Antrag auf Kassation zu stellen. Dabei wird allerdings nicht mehr über die Schuldfrage verhandelt, sondern nur noch analysiert, ob alle Rechtsprinzipien gewahrt wurden. Der Verteidiger von Patrick M. hatte während des Berufungsverfahrens betont, dass nicht alle Rechte seines Mandanten gewahrt worden waren. So habe dieser sich etwa während der Ermittlungen nicht zu allen Vorwürfen äußern können.

