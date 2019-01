Mehrere Angeklagte sollen den Schwächezustand von älteren Männern ausgenutzt haben. Die Opfer sollen um hohe Geldsummen betrogen worden sein.

Paar pflegt alten Mann und bereichert sich

Maximilian RICHARD Vor Gericht müssen sich zurzeit drei Personen wegen Abus de Faiblesse verantworten. Die erste Sitzung drehte sich vor allem um die Vorwürfe gegen zwei der Angeklagten. Das Paar soll einen älteren Mann um hohe Geldsummen betrogen haben.

Die Rechnungen stapelten sich seit Wochen auf dem Küchentisch. Dem älteren Herrn ließ dies keine Ruhe. Nach einem Schlaganfall im April 2014 lag er im Krankenhaus, war ans Bett gefesselt. Dort wollte der alleinstehende Mann aber auf keinen Fall bleiben, er wollte sich unbedingt zu Hause um seine Verpflichtungen kümmern. Im Juni ließ er sich gegen den Rat seiner Ärzte vorzeitig entlassen, kurz nachdem Cécile S. und Johnny G. in sein Leben getreten waren.

Sie hatten vereinbart, dass die ausgebildete Krankenschwester sich gemeinsam mit ihrem Freund um den älteren Herrn kümmern würde – so lange bis eine ausreichende Betreuung durch einen ambulanten Hilfedienst gewährleistet sei. 50 Euro pro Stunde sollte jeder von ihnen für diese Dienstleistung bekommen. Aber auch als der Hilfedienst die Pflegeaufgaben übernahm, blieben die beiden, verlangten weiter ihren Lohn. Dabei schienen sie aber nicht das Wohl des älteren Mannes im Sinn gehabt zu haben.

Denn Cécile S. muss sich zurzeit gemeinsam mit Johnny G. wegen Abus de faiblesse vor Gericht verantworten. Die 36-Jährige und der 29-Jährige stehen unter Verdacht den Zustand der Schwäche des älteren Herrn in betrügerischer Absicht ausgenutzt zu haben.



Sie erhielten nämlich deutlich mehr Geld als ihren Lohn. Wie der zuständige Ermittler vor Gericht aussagte, sollen die beiden sich zwar um den Mann gekümmert haben. Regelmäßig seien sie aber auch mit ihm unter einem Vorwand zur Bank gefahren – um Überweisungen zu tätigen oder um hohe Bargeldsummen abzuheben. Insgesamt sollen dabei mehr als 140 000 Euro auf die Konten der beiden überwiesen worden sein. Erst im November 2014 habe eine Mitarbeiterin einer Bank Verdacht geschöpft. Sie benachrichtige die Polizei als Johnny G. zum wiederholten Male mit dem älteren Herrn am Bankschalter vorstellig wurde, um hohe Bargeldsummen abzuheben.

Vergiftetes Geschenk

Neben den Überweisungen gibt es zudem ein Dokument, in dem das Opfer scheinbar schriftlich angibt, den beiden 135 000 Euro schenken zu wollen. Der Mann konnte sich aber vor Gericht nicht an das Schreiben erinnern. Auch zweifelte er an der Echtheit – unter anderem weil das Schreiben auf Französisch verfasst war. „Ich kann zwar Französisch sprechen, schreibe aber immer auf Deutsch“, so der Mann.

Auch ein Gutachter untersuchte die Echtheit des Schreibens. Zwischen dem Schriftbild des Opfers und dem des Schreibens seien deutliche Unterschiede zu erkennen – allerdings gebe es Ähnlichkeiten mit der Schrift von Johnny G.. Allerdings ließe sich dem Experten zufolge nicht eindeutig feststellen, ob der Angeklagte das Dokument gefälscht habe.



Der Mann hat sich zu keinem Zeitpunkt unter einer Vormundschaft befunden. Die psychiatrische Gutachterin zweifelte aber nicht daran, dass er sich in einem Zustand der Schwäche befunden hat. Bei seiner Entlassung aus dem Krankenhaus sei er in schlechter körperlichen Verfassung gewesen.



Er habe sich nicht mehr selbst, um sich kümmern, war auf die Hilfe der anderen angewiesen, so die Psychiaterin. Es habe eine körperliche und psychische Abhängigkeit gegeben.



Kein Bezug zu Geld



Ihr gegenüber habe der Mann zudem gesagt, dass er zwar Verdacht geschöpft habe. Er konnte das Paar aber nicht eindeutig damit konfrontieren und entsprechende Schritte einleiten. Auch habe der Mann kein normales Verhältnis zu Geld. Es falle ihm schwer, den Wert einzuschätzen und er verwechsele immer wieder den Euro mit dem Luxemburger Franken.



Die Angeklagten äußerten sich in der ersten Sitzung nicht zu den Vorwürfen. Neben dem Paar sitzt noch eine dritte Person auf der Anklagebank. Salomé V. soll den älteren Herr sowie zwei weitere Männer ausgenutzt und sich größere Geldsummen erschlichen haben. Die Vorwürfe gegen die 62-Jährige wurden am ersten Verhandlungstag nur am Rande thematisiert. Die beiden weiteren Opfer kamen nicht zu Wort. Für den älteren Mann war aber klar, dass Salomé V. sich nichts zu Schulden kommen gelassen hat.

Verdächtige Überweisung

Er habe ihr einmal vor seinem Schlaganfall bei finanziellen Problemen geholfen – und das „von Herzen gerne“. Beide stünden heute noch in einem engen Verhältnis zueinander. Den Ermittlungen zufolge sollen aber noch am Tag der Krankenhausentlassung des Mannes 60 000 Euro auf das Konto von Salomé V. überwiesen worden sein. Der Prozess wird heute fortgesetzt.