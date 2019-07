Ozonwerte: Tempolimit von 90 km/h auf Autobahnen

Die CITA meldet: Wegen der hohen Ozonwerte ist das Tempo auf den Autobahnen auf 90 km/h limitiert.

Sandra SCHMIT Die CITA meldet: Wegen der hohen Ozonwerte ist das Tempo auf den Autobahnen auf 90 km/h limitiert.

Wegen der hohen Ozonwerte ist das Tempo auf den Autobahnen auf 90 km/h limitiert. Das meldet die Cita in einem Kommuniqué (Alle Verkehrsinfos für Luxemburg hier). An der Messstation in Beckerich wurde am Mittwoch um 12 Uhr nämlich eine Ozonkonzentration von 193 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Laut Umweltministerium wurde damit die sogenannte Informationsschwelle von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten.



Das bedeutet, dass nun vor allem ältere Personen, Kinder und Menschen mit Atemwegs- oder Herzerkrankungen auf sich Acht geben müssen, denn sie gelten als besonders empfindlich. Ihnen wird empfohlen, zwischen 12 Uhr und Mitternacht auf körperliche Anstrengungen verzichten – vor allem im Freien. In Gebäuden ist die Konzentration des schädlichen Gases laut Umweltministerium generell auf die Hälfte reduziert.

Unangenehme Begleiterscheinungen von hohen Ozonwerten können für den Menschen die Reizung von Augen und Rachen sein, Atemswegsbeschwerden und das erhöhte Risiko von Asthmakrisen, die Zunahme von Atemwegsinfektionen und Kopfschmerzen.



Verhalten bei einer erhöhten Ozonbelastung



Um die Ozonkonzentration so gering wie möglich zu halten, dürfen Luxemburger Autoritäten laut Straßenverkehrsordnung die Geschwindigkeit auf 90 Kilometer pro Stunde reduzieren. Daran muss sich dann jeder Autofahrer halten.



Außerdem sollten einige Verhaltensregeln beachtet werden: Das Nachhaltigkeitsministerium rät dazu, das Auto stehen zu lassen und auf den öffentlichen Transport umzusteigen. Vor allem die Nutzung von Fahrzeugen mit hohen Abgaswerten - solcher ohne Katalysator oder alter Fahrzeuge mit Dieselmotor - sollte vermieden werden.



Zudem gilt es in Zeiten von hoher Ozonbelastung auf den Gebrauch von Farben und anderen Produkten zu verzichten, die organische Lösungsmittel enthalten.