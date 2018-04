Die Infrastrukturarbeiten für die neue "Escher Fouer" haben begonnen.

Ouschterkiermes geht, Päischtkiermes kommt

Luc Ewen Die Infrastrukturarbeiten für die neue Päischtkiermes in Esch/Alzette haben begonnen.

Die Verlegungsarbeiten für Elektrisch und Wasser am künftigen Standort der sogenannten „Escher Fouer“, hat begonnen. Damit erfüllt der neue Schöffenrat eine der Wahlversprechen aus den Gemeinderatswahlen vom vergangenen Oktober. Vor allem die CSV hatte im Wahlkampf die Sicherheit bei den beiden bisherigen Volksfesten (Ouschterkiermes und Päischtkiermes) thematisiert. Die Partei, die seit den Wahlen mit Georges Mischo den Bürgermeister stellt, hatte angeprangert, dass beide Kirmessen auf jeweils zwei Standorte verteilt waren. Damit soll künftig Schluss sein.



„Obwohl überall in Europa Betonklötze bei Großveranstaltungen eingesetzt werden, weil irgendjemand auf die wahnsinnige Idee kommen könnte, mit Lastwagen in Menschen zu rasen, veranstalten wir in Esch eine Kirmes auf der Straße. Das geht so nicht“, hatte Georges Mischo im November 2017 im LW-Interview gesagt.



Rund 170 000 Euro investiert die Stadt Esch um den Platz zwischen dem Gerichtshof und dem Schlosspark mit Wasser- und Stromanschlüssen zu versehen. Hier soll künftig die Escher Päischtkiermes stattfinden. Foto: Luc Ewen/LW-Archiv

Um eine Zusammenlegung der beiden Standorte der bisherigen Pfingstkirmes (Rathausplatz und Prinzenring) auf einen neuen Standort, der vom Rathausplatz bis zum Berwartplatz reichen wird technisch zu ermöglichen, wurden in der Ratssitzung vom 9. Februar Infrastrukturarbeiten beschlossen.



Insgesamt investiert die Stadt Esch/Alzette so rund 170 000 Euro um den Platz zwischen Gerichtshof und Schlossgarten mit Wasser- und Stromanschlüssen auszustatten. Diese Arbeiten haben nun begonnen. Die kommende Päischtkiermes soll demnach schon an diesem neuen Standort ausgetragen werden.

Ouschterkiermes noch bis Sonntag

Indes findet noch diese Woche die Ouschterkiermes statt. Dies an den beiden gewohnten Standorten (Place Victor Hugo und Place des Remparts). Noch bis Sonntag können sich Kirmesfans hier vergnügen.



Wie die Stadt in sozialen Netzwerken angekündigt hat, voraussichtlich zum letzten Mal in klassischer Form. Man arbeite auch hier an einer „Reloaded-Version“, womit eine weitere neue Kirmes an einem einzigen Standort gemeint sein dürfte.







