Wegen ihrer Lage an der Grenze zu Deutschland befand sich die Gemeinde Osweiler während der Ardennenoffensive zwischen den Fronten. Am Sonntag erinnerte sie an die Ardennenoffensive.

Lokales 7

Osweiler erinnert an Ardennenoffensive

Anne-Aymone SCHMITZ Wegen ihrer Lage an der Grenze zu Deutschland befanden sich die Dörfer der Gemeinde Osweiler während der Ardennenoffensive zwischen den Fronten. Am Sonntag erinnerte die Gemeinde an die Ardennenoffensive.

Das kleine Dorf Osweiler in der Gemeinde Rosport-Mompach stand am Sonntag ganz im Zeichen der 75. Gedenkfeier der Ardennenoffensive. Und dies nicht ohne Grund. Denn die Dörfer aus der Gemeinde hatten sich wegen ihrer geografischen Lage an der Grenze zu Deutschland von September 1944 bis März 1945 zwischen den Fronten der Gefechte zwischen den amerikanischen und den deutschen Soldaten befunden.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Foto: Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba

Nach Einbruch der Dunkelheit wurde bei einer Nachtwache unter dem Motto „Hold the line“ den Besuchern an verschiedenen Stellen von Osweiler Szenen des Kriegsalltags nachgespielt. Zu sehen gab es unter anderem historische Fahrzeuge.

Gedenkfeier zur Ardennenoffensive: Verkehrsbehinderungen zu erwarten Am Militärfriedhof in Hamm wird am Montag eine Gedenkfeier zur Ardennenoffensive stattfinden. Deshalb ist am Nachmittag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Wer wollte, konnte auch im Kulturzentrum A Lannen sich die Exponate der Ausstellung „Frontgebitt“ anschauen und dabei das tragische Schicksal des Josy Müller und der vielen Familien aus der Gemeinde, die wegen der Kämpfe fliehen mussten, kennenlernen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.