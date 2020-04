Ostern auf Distanz: Getrennt und doch zusammen

Viele Luxemburger verbringen Ostern getrennt voneinander - doch es wurde nach Lösungen gesucht, um trotzdem ein schönes Fest zu verbringen.

Es ist Ostersonntag – ein Fest, das im Großherzogtum in vielen Familien gefeiert wird. Doch durch die Ausbreitung des Corona-Virus läuft Ostern in diesem Jahr oft anders ab, als ursprünglich geplant: Reservierungen in Restaurants wurden annulliert, Familienfeiern zu Hause abgesagt, traditionelle Veranstaltungen wie die Éimaischen fallen aus. Die Freude am Fest wollen sich die Luxemburger trotzdem nicht nehmen lassen.

Das gilt auch in der Familie von Martine Zeimet aus Wasserbillig ...