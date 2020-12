Osten: Leitungswasser wieder bedenkenlos nutzbar

Am Freitag warnte das Wassersyndikat vor einer möglichen Verschmutzung des Leitungswassers. Nun gibt es Entwarnung.

Am Freitag warnte das Wassersyndikat vor einer möglichen Verschmutzung des Leitungswassers. Nun gibt es Entwarnung.

Am Freitag hat das Wassersyndikat SIDERE im Osten des Landes vor dem Konsum von Leitungswasser gewarnt. Es sei wahrscheinlich zu einer Verschmutzung gekommen.

Nach Überprüfung des Trinkwassernetzes, die in Zusammenarbeit mit der Wasserwirtschaftsverwaltung und den Partner-Wassersyndikaten durchgeführt wurde, kann das Wasser nun wieder bedenkenlos benutzt werden, so das Syndikat am Sonntagnachmittag. Es habe zu keinem Zeitpunkt ein Gesundheitsrisiko bestanden.

Folgende Ortschaften waren betroffen.

Betzdorf: Banzelt, Betzdorf, Berg, Mensdorf und Roodt-sur-Syre

Banzelt, Betzdorf, Berg, Mensdorf und Roodt-sur-Syre Biwer: Biwer, Brouch, Boudler, Boudlerbach, Hagelsdorf und Wecker

Biwer, Brouch, Boudler, Boudlerbach, Hagelsdorf und Wecker Flaxweiler: Beyren, Buchholtz, Flaxweiler, Gostingen, Niederdonven und Oberdonven

Beyren, Buchholtz, Flaxweiler, Gostingen, Niederdonven und Oberdonven Grevenmacher: Potaschberg und Grevenmacher

Potaschberg und Grevenmacher Manternach: Berbourg, Lellig, Manternach und Münschecker

Berbourg, Lellig, Manternach und Münschecker Mertert: nur die Firma Technofibre und die Aire de Wasserbillig

nur die Firma Technofibre und die Aire de Wasserbillig Rosport-Mompach: Givenich, Herborn, Moersdorf und Mompach

Givenich, Herborn, Moersdorf und Mompach Wormeldange: Ahn, Dreiborn, Ehnen, Kapenacker, Machtum, Wormeldange und Wormeldange-Haut

