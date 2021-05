Über drei Monate sind seit einem tödlichen Streit unter Jugendlichen vergangenen. Am Montag wurde nun eine Tatrekonstruktion durchgeführt.

Ortstermin nach tödlichem Streit in Bonneweg

Über drei Monate sind seit einem tödlichen Streit unter Jugendlichen vergangenen. Am Montag wurde nun eine Tatrekonstruktion durchgeführt.

(SH) - Bei einer Auseinandersetzung in der Cour du couvent in Luxemburg-Bonneweg war am 26. Januar dieses Jahres ein 18-jähriger Mann tödlich mit einer Stichwaffe verletzt worden.

Seither wird wegen Totschlags gegen zwei Minderjährige ermittelt. Wie die Staatsanwaltschaft nun mitteilte, wurde auf Anordnung des Untersuchungsrichters am Montag am Tatort eine Rekonstruktion durchgeführt. Diese erfolgte in Anwesenheit der beschuldigten Jugendlichen sowie deren Anwälten. Wie es in der Mitteilung heißt, soll dieser Ortstermin mit Nachstellung des Geschehenen zu einem besseren Verständnis des gesamten Dossiers und zur Wahrheitsfindung beitragen.

Vor Ort waren ebenfalls Beamte der Spurensicherung, der Kriminalpolizei, der Polizei aus Luxemburg-Stadt sowie ein Vertreter der Staatsanwaltschaft.

Zwei Minderjährige verdächtigt

Am Tag nach der Tat hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass zwei Minderjährige im Alter von 15 respektive 17 Jahren in Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen und auf Entscheidung des Untersuchungsrichters vorübergehend in der Sicherheitseinheit des Centre socio-éducatif de l'Etat (Unisec) in Dreiborn untergebracht wurden. Bis ein rechtskräftiges Urteil vorliegt, gilt für sie die Unschuldsvermutung.

