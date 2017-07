(siko/blaes) - Zu einem Großeinsatz kam es am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr im Kloster Himmerod (Landkreis Bernkastel-Wittlich). In der Abteikirche des Klosters war ein Feuer ausgebrochen. Einer der Mönche hatte in der Kirche festgestellt, dass der Bereich unter der Treppe zur Orgel im hinteren Teil der Kirche in Flammen stand. Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar. Brandstiftung werde laut Polizei nicht ausgeschlossen.

Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert, die mit einem Großaufgebot an Fahrzeugen und Hilfskräften anrückte. Mittlerweile hatte das Feuer schon auf Teile der Kirche übergegriffen, die Flammen unter der Orgel schlugen meterhoch. Mit zwei Trupps unter schwerem Atemschutz bekämpfte man das Feuer von innen. Nach einiger Zeit hatte man den Brand unter Kontrolle. Ein Übergreifen auf den Dachstuhl konnte verhindert werden.

Problematische Rauchentwicklung

Die Aufräum- und Nachlöscharbeiten gingen bis in die frühen Morgenstunden. Als großes Problem erwies sich die Rauchentwicklung. Nach Angaben der Feuerwehr wird es wohl Wochen bis Monate dauern, bis der Brandgeruch vollständig aus der Kirche entfernt ist.

Der Sachschaden dürfte erheblich sein, kann aber noch nicht genau beziffert werden. Ebenfalls ist noch unklar, ob die weltberühmte Klais-Orgel von 1961 bleibende Schäden davon getragen hat. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Wittlich. das DRK aus Manderscheid und Wittlich sowie die Feuerwehren aus Großlittgen, Eisenschmidt, Wittlich, Manderscheid, Meerfeld, Laufeld, Burg Salm und Landscheid mit rund 120 Mann.