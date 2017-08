(str) - Sie kommen zumeist abends oder nachts und an Wochenenden. Sie wissen, wo sie die Objekte ihrer Begierde finden und kennen sich damit genauestens aus. So lassen sie ältere Gerätschaften einfach liegen und nehmen nur das modernste Geschirr: Endoskope, quasi bei jedem Diebstahl mehr als zehn an der Zahl und mit einem Stückpreis zwischen 30.000 und 160.000 Euro.

Seit 2014 ist die Bande regelmäßig unterwegs. Immer wieder ein Coup oder auch schon mal zwei oder drei an einem Wochenende. Dann verschwinden die Täter wieder. Die Polizei tappt im Dunkeln. Weder die Bilder von Überwachungskameras noch die wenigen Spuren, die die Täter hinterlassen haben, können jemandem zugeordnet werden.



64 Fälle binnen zwei Jahren



Ein namhafter Versicherungsexperte sprach gegenüber mehrerer deutscher Medien von 64 Diebstählen nach gleichem Muster zwischen 2014 und 2016. 54 davon fanden in Deutschland statt. Zudem sind auch drei Fälle aus Belgien bekannt. Der Schaden geht weit in die Millionen.



Dass es überhaupt einen Anhaltspunkt gibt, wo nach den Tätern zu suchen ist, verdanken die Ermittler einem Zufallstreffer. Bei einer Razzia in einem Hotel im Frankfurter Bahnhofsviertel gingen der deutschen Polizei im Dezember 2015 zwei Männer und eine Frau aus Kolumbien ins Netz, die gestohlene Endoskope im Gepäck hatten.



Vor Gericht gaben sie an, im Auftrag eines kriminellen Netzwerks unterwegs zu sein, das Hinterhofkliniken in Südamerika auf Bestellung mit medizinischem Gerät versorgt.



Einbruch im "Centre hospitalier"



Am Sonntag, dem 23. April, also heute vor vier Monaten hat wahrscheinlich auch das hauptstädtische „Centre hospitalier“ ungebetenen Besuch von genau dieser Bande aus Südamerika bekommen. Ohne größere Schwierigkeiten erbeuteten die Täter 20 Endoskope mit einem Gesamtwert von rund 650 000 Euro.



Die Überwachungskameras an den Eingängen zeichneten keine Auffälligkeiten auf. Die Täter wussten präzise, wo sich der mit einer Schiebetür abgeschlossene Raum befand. In diesem nicht frei zugänglichen Bereich gibt es keine Kameraüberwachung – die Datenschutzkommission hatte aus patientenrechtlichen Gründen Bedenken angemeldet.



Der CHL hat am Wochenende ohnehin Dienst. Dann herrscht zu jeder Jahreszeit Hochbetrieb. Die Täter hatten also vergleichsweise leichtes Spiel. Wer hier unauffällig bleiben will, trägt entweder einen weißen Kittel oder einen Jogginganzug und ein Pflaster auf dem Handrücken. Die Endoskope lassen sich leicht in einer kleinen Tasche verstauen. Es sind schließlich nur drahtähnliche Schläuche mit einem Griffstück.



Teurer als ein Mittelklasseauto



Trotz ihres unscheinbaren Aussehens versteckt sich hochwertige Technik in den Geräten, deren Preis in der Regel weit über dem eines Mittelklassewagens liegt. Sie bestehen aus einer Miniaturkamera mit Kaltlichtlampe, die hochauflösende Bilder aus Körperhöhlen und Hohlorganen auf einen Bildschirm bringt – etwa bei Darm-, Speiseröhren- oder Magenspiegelungen.



Mehrfach schlugen die Täter in Deutschland auch mit einigen Monaten Abstand in den gleichen Krankenhäusern zu und stahlen dann die gerade erst neu angeschafften Endoskopiegeräte.



Lektion gelernt



Darauf will man es im „Centre hospitalier“ nicht ankommen lassen. Bereits kurz nach dem Diebstahl entschieden die Verantwortlichen die Sicherheitsvorkehrungen drastisch zu verschärfen. Und auch die anderen Kliniken im Land dürften wohl kaum tatenlos auf einen neuen Beutezug warten.



Im „Centre hospitalier“ hatte man kurz nach dem Diebstahl bestätigt, dass die Versicherung den größten Teil des Schadens übernehmen werde. Darauf konnten einige der in Deutschland betroffenen Kliniken nicht bauen. Da bei einigen Fällen nämlich keine Einbruchsspuren gesichert werden konnten, wurden die Taten als „einfacher Diebstahl“ eingestuft – für den deren Versicherung vertragsgemäß nicht aufkam.