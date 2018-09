Der 14. Oktober rückt jeden Tag näher. Für die Parteien gilt es nun, vor den Landeswahlen möglichst viel Aufmerksamkeit zu erregen. Mittel zum Zweck sind bunte Wahlplakate, die seit vergangenem Freitag wie Pilze aus dem Boden schießen. Doch nicht alles ist erlaubt.

Ordnung im Schilderwald

Steve REMESCH Der 14. Oktober rückt jeden Tag näher. Für die Parteien gilt es nun, vor den Landeswahlen möglichst viel Aufmerksamkeit zu erregen. Mittel zum Zweck sind bunte Wahlplakate, die seit vergangenem Freitag wie Pilze aus dem Boden schießen. Doch nicht alles ist erlaubt.

Seit einer Woche dürfen die Parteien ihre Werbeplakate für die Parlamentswahlen vom 14. Oktober im ganzen Land aufstellen. Gefühlt geschieht das dort, wo es gerade passt – Hauptsache, man hat sich den besten Platz für die größte Sichtbarkeit reserviert und das offensichtlich frei nach dem Prinzip: „Deen éischten ass vir“.



Doch ganz so einfach ist das dann doch nicht. Denn tatsächlich muss eine ganze Reihe von Regeln eingehalten werden, die verhindern sollen, dass die Verkehrssicherheit durch das Werbebedürfnis der Politiker gefährdet wird. Bei Verstößen ist die Straßenbauverwaltung angehalten, entweder selbst die Plakate und Schilder abzubauen und in ihrem Depot zu verwahren.



Ihr steht auch die Möglichkeit zu, die Plakate aus dem Gefahrenbereich zu entfernen beziehungsweise die betroffene Partei zu informieren, damit sie selbst die erforderlichen Maßnahmen ergreift.

So viele Plakate, wie die Parteien wollen



Keine Vorschriften gibt es indes, wie viele Plakate die Parteien aufstellen dürfen. Allerdings muss zuvor erst einmal eine Genehmigung beim Infrastrukturministerium eingeholt werden. Diese wird im Prinzip auch problemlos ausgestellt. In dieser Genehmigung sind die Bedingungen, welche den Parteien auferlegt werden, dann auch im Detail aufgeführt:



Zeitlich begrenzte Erlaubnis. Zunächst einmal wird dabei klargestellt, wann die Parteien Wahlplakate aufstellen dürfen. Dies durfte frühestens vor einer Woche, also am 7. September, geschehen. Spätestens am 24. Oktober, also zehn Tage nach den Landeswahlen, müssen die Plakate und Schilder wieder abgebaut sein. Wer dies versäumt, dem wird der Abbau von der Straßenbauverwaltung in Rechnung gestellt. Sollten Örtlichkeiten durch den Aufbau der Plakatwerbung verändert werden, müssen diese auf Kosten der Partei wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden.

An der Autobahn verboten. Entlang der Luxemburger Autobahnen ist es streng verboten, Plakatwerbung anzubringen. Es muss eine Mindestdistanz von 25 Metern zum staatlichen Grund eingehalten werden.



Entlang der Landstraßen. Außerorts muss eine Mindestdistanz von 1,50 Metern zum Fahrbahnrand eingehalten werden. Die Plakate und Schilder dürfen zudem keinesfalls die Sicht der Autofahrer einschränken.



Innerorts. Innerhalb von Ortschaften dürfen auf dem Boden stehende Schilder, die sich im Blickfeld der Zugänge zu anliegenden Grundstücken befinden, nicht höher als 80 Zentimeter sein. Gemessen wird vom Bürgersteig aus. Sie müssen den Fußgängern mindestens einen Meter Platz auf dem Bürgersteig lassen. In der Höhe angebrachte Plakate müssen eine Distanz von 250 Zentimetern zum Boden wahren. Beide Arten von Plakaten müssen mindestens 50 Zentimeter Abstand vom Fahrbahnrand halten.



Kreuzungen, Zebrastreifen und Radwege. Wahlplakate dürfen nicht in der Nähe von Kreuzungen, von Fußgängerüberwegen und Radwegen aufgestellt werden. Es gilt eine Mindestdistanz von 50 Metern. Zudem ist es strikt verboten, Plakate innerhalb eines Kreisverkehrs aufzustellen.



Wahlplakate und Verkehrsschilder. Es ist verboten, Plakate an Verkehrsschildern und an Straßenbäumen anzubringen. Außerdem müssen die Parteien darauf achten, dass die Plakate nicht die Sicht der Verkehrsteilnehmer auf etwaige Verkehrsschilder behindert.



Verwechslungen vermeiden. Die Parteien dürfen keine Plakate verwenden, die durch ihre Form, Farbe oder Ausmaß mit Verkehrsschildern verwechselt werden könnten. Zudem ist es untersagt, bei der Herstellung der Plakate reflektierende Materialien zu verwenden.



Anordnungen befolgen. Die Parteien verpflichten sich, beim Auf- und Abbau der Plakate den Vorgaben und Anweisungen der Mitarbeiter der Straßenbauverwaltung, der technischen Dienste der Gemeinden und der Polizei Folge zu leisten.



Keine Vermüllung. Es ist den Parteien verboten, in der Öffentlichkeit Müll oder andere Materialien abzulagern, welche den Verkehr oder den Wasserabfluss behindern sowie gesundheitsgefährdend sein könnten.



Verantwortung. Die Parteien sind zivilrechtlich voll für jeden Unfall verantwortlich, der durch das Aufstellen, die Anwesenheit oder den Abbau der Wahlplakate entstehen könnte.



Bei Vandalismus ermöglicht das Strafgesetz Geldstrafen von bis zu 25.000 Euro. Pierre Matgé

Vandalismus wird hart bestraft Code pénal sieht Haftstrafen und hohe Geldbußen vor Abgesehen von den Auflagen, welche den Parteien vonseiten des Infrastrukturministeriums gemacht werden, müssen sich auch diejenigen, die Wahlplakate in irgendeiner Form beschädigen, auf strafrechtliche Konsequenzen wegen Sachbeschädigung gefasst machen.

In sozialen Netzwerken hatte in diesem Zusammenhang vor allem die ADR Aufmerksamkeit erregt, nachdem eines ihrer Plakate zerschnitten und ein weiteres umgestoßen worden war. Die Verärgerung darüber hatte einen Kandidaten auf einer ADR-Liste zudem dazu gebracht, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro auszusetzen, für Hinweise, die zur Verurteilung des Täters führen. Allerdings hat die ADR vorliegenden Informationen zufolge bislang keine Strafanzeige erstattet.

Wie die Pressestelle der Polizei auf Nachfrage hin erklärte, ist ihr bislang nur eine einzige Anzeige wegen Vandalismus an Wahlplakaten bekannt. In der Nacht zum 12. September seien gleich vier Plakate einer Partei in Grevenmacher beschädigt worden. Angaben zum Kläger wollte die Polizei nicht machen.

Auf Nachfrage bei den Grevenmacher Lokalsektionen der Parteien war aber in Erfahrung zu bringen, dass es sich dabei um Plakate der DP handelte, die wiederholt beschädigt wurden.

Artikel 528 des Strafgesetzes sieht für die absichtliche Beschädigung von fremdem Eigentum eine Haftstrafe zwischen einem Monat und drei Jahren und/oder eine Geldstrafe von 251 bis 1.000 Euro vor. Geht die Sachbeschädigung mit Gewalt oder Drohungen einher, fällt das Strafmaß deutlich höher aus: drei Monate bis fünf Jahre Haft sowie eine Geldbuße zwischen 500 und 25.000 Euro.