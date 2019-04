"Opportunistin" blieb der Anklagebank fern

Ein Prozess vor der hauptstädtischen Strafkammer gewährt Einblick in die Gepflogenheiten im Drogenmilieu. Im Mittelpunkt steht eine junge Frau.

Ein Prozess vor der hauptstädtischen Strafkammer gewährt Einblick in die Gepflogenheiten im hauptstädtischen Drogenmilieu. Im Mittelpunkt steht eine junge Frau, die sich in der Szene bestens auszukennen scheint.

(str) - In der Drogenszene gibt es, wie in der restlichen Welt ganz verschiedene Charaktere. Trotz aller Unterschiede gibt es beim Verhalten in vielerlei Hinsicht wiederkehrende Muster. Eines davon, mit dem sich eine Strafkammer diese Woche in einem Drogenprozess befasst, ist jenes der "Opportunisten".



Wie ein Polizist aus dem Bahnhofskommissariat im Zeugenstand ausführt, werden so im Polizei-Jargon Menschen bezeichnet, die es systematisch fertigbringen, sich so an ihr Umfeld anzupassen, dass sie irgendwie immer dazugehören ...