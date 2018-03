Ein 43-jähriger Mann wird verdächtigt, seine Lebensgefährtin brutal vergewaltigt zu haben. Im Prozess wird er jedoch lediglich wegen des Versuchs angeklagt.

Opfer mit Stockholm-Syndrom

Steve Remesch Ein Vergewaltigungsprozess vor dem hauptstädtischen Bezirksgericht hinterlässt den Eindruck, dass das Opfer mit allen Mitteln versucht, den Angeklagten – den Vater der zwei gemeinsamen Kinder – vor einer Strafe zu schützen.

Der Notruf am Abend des 23. Juni 2016 war alarmierend: Eine Frau hatte in kaum verständlichem Flüsterton gemeldet, ihr Mann habe sie vergewaltigt und er könne ihr noch schlimmeres antun. Kinder seien auch im Haus.

Als erste Polizeibeamte in dem Mehrfamilienhaus eintreffen, kommt die Frau ihnen mit nur einem zerrissenen T-Shirt bekleidet im Treppenhaus entgegen gestürzt. Da sich in der Wohnung nichts regt, treten die Polizisten die Tür ein. Im Innern tritt ein mit einem Bademantel bekleideter Mann forsch auf die Beamten zu. Da er die Anweisungen der Polizisten ignoriert, wird er überwältigt und in Handschellen gelegt.

Die Kinder sind wohlauf. Im Schlafzimmer finden die Polizisten zerrissene Damenunterwäsche. Der Mann hat, obwohl er zuvor beim Gehen offenbar nicht im geringsten schwankte, einen Alkoholpegel von drei Promille. Er verweigert jegliche Aussage.

Würgemale am Hals

Aber auch bei der Frau gestaltet sich die Zeugenvernehmung schwierig: Sie habe geweint, gezittert und offensichtlich unter Schock gestanden, berichtet eine Polizistin im Prozess. Zudem habe das Opfer Würgemale am Hals und weitere Spuren von Gewalteinwirkung an Rücken und Armen gehabt. Gegen einen Arztbesuch habe sie sich jedoch gewehrt.

Erst später am Abend kann der Tatverlauf aus den Puzzlestücken ihrer Aussage zusammengefügt werden: Sie habe ihren Lebensgefährten am Tag zuvor angelogen, gab das Opfer zu Protokoll. Sie habe ihm gesagt, sie gehe mit einer Freundin zur Fête de la musique. Ihr Lebensgefährte habe sie dort aber mit einem anderen Mann, mit dem sie auch über Facebook Kontakt hielt, gesehen. Das habe ihn rasend vor Eifersucht gemacht.

Als sie seinen Vorwürfen ausgewichen und ins Bett gegangen sei, sei er ihr gefolgt, habe sie angegriffen und ihr die Kleider zerrissen.

Da er aufgrund seines alkoholisierten Zustandes nicht mehr zu einer Erektion fähig gewesen sei, habe er sie mit den Fingern vergewaltigt. Dann sei er eine Zigarette rauchen gegangen und habe sie anschließend erneut brutal missbraucht. Er habe ihr gedroht sie im Intimbereich so zuzurichten, dass kein Mann sie mehr wolle.

In den Tagen danach ist sie für die Polizei nicht mehr zu sprechen. Erst zwei Wochen später leistet sie einer Vorladung zur regionalen Kriminalpolizei Folge. Dabei widerruft sie ihre vorherigen Aussagen und betont, ihr Lebensgefährte habe lediglich versucht, sie zu vergewaltigen. Sie habe ihn mit den Beinen wegstoßen können. Einer ärztlichen Untersuchung will sie sich noch immer nicht unterziehen. Ein Gutachter erkennt in ihrem Verhalten aber das Stockholm-Syndrom: Das Opfer sympathisiert mit dem Täter und versucht, ihn zu schützen.

„Ich habe es provoziert“

Das zeigt sich auch im Prozess, wo die 45-Jährige ebenfalls hervorhebt, ihre ersten Aussagen seien lediglich aus Wut erfolgt. Ihr Lebenspartner habe ihr nichts angetan. Er habe lediglich an ihr gezerrt und versucht, gewaltsam Sex mit ihr zu haben. Sie aber trage durch ihre Lüge die Verantwortung für das Geschehene. „Ich habe es provoziert“, sagt sie. „Er hatte allen Grund, wütend zu sein. Ich habe ihn angelogen.“ Zudem unterstreicht sie, dass der Mann ein guter Vater sei und von den beiden gemeinsamen Töchtern abgöttisch geliebt werde.

Ohne weitere Beweise bleibt auch der Staatsanwaltschaft nichts anderes übrig, als es bei der Anklage wegen versuchter Vergewaltigung, Drohungen und Körperverletzung zu belassen – mit dem erschwerenden Umstand, dass es sich beim Tatort um die Wohnung des Opfers und beim Täter um den Lebensgefährten handelte.

Der Täter habe dem Opfer zudem bei seiner kurzen Aussage im Prozess versucht, dem Opfer die Hauptschuld am Geschehenen zuzuschieben, hob die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hervor. Bände spreche wohl auch, dass er sich noch in der Sitzung über eine kleine Kratzwunde am Finger und einen blauen Fleck am Arm beschwert habe, die er sich an jenem Abend zugezogen habe.

Drei Jahre Haft gefordert

Die Anklägerin forderte eine Haftstrafe von drei Jahren für den 43-jährigen Mann. Gegen eine teilweise Aussetzung des Vollzugs der Gefängnisstrafe widersetze sie sich nicht – allerdings nur unter der Auflage, dass der Angeklagte sich einer Therapie unterziehe. Das Urteil ergeht am 20. April.