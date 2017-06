(str) - Sie hatten zunächst im März einen Motorradfahrer zwischen Ehnen und Lenningen in einen Hinterhalt gelockt und dann bewusstlos geschlagen und ausgeraubt. Im April fiel ihnen ein Autofahrer nach gleichem Modus Operandi wenige Kilometer jenseits der deutschen Grenze zum Opfer. Nun sucht die Polizei mit Phantombildern.

Am 18. März war ein Motorradfahrer gegen 5.15 Uhr auf der Strecke von Ehnen nach Lenningen auf dem Weg zur Arbeit unterwegs, als er am Fahrbahnrand einen Wagen mit eingeschalteter Warnblinkanlage bemerkte. Eine Frau mit einer Taschenlampe gab ihm Zeichen anzuhalten.



Ab diesem Punkt kann sich das spätere Opfer an nichts mehr erinnern. Der Vorfall konnte allerdings insoweit rekonstruiert werden, dass das Opfer mit der vorgetäuschten Notlage in einen Hinterhalt gelockt, mit einem Hieb auf den Kopf bewusstlos geschlagen, ausgeraubt und besinnungslos am Boden zurückgelassen worden war.



Beim Täterfahrzeug handelte es sich um einen Peugeot 205 mit möglicherweise französischen Kennzeichen.



Etwas mehr als einen Monat später schlugen vermutlich die gleichen Täter nur wenige Kilometer vom ersten Tatort entfernt jenseits der deutschen Grenze erneut zu. Zwischen Wincheringen und Palzem hatten sie einen Autofahrer über eine vorgetäuschte Notlage in einen Hinterhalt gelockt und bewusst geschlagen.

Die Räuber, ein Mann und ein Frau, waren von Zeugen beobachtet worden.



Die Frau dürfte etwa 18 bis 22 Jahre alt sein, mit sehr jungem Aussehen und vermutlich schwarz gefärbtem Haar mit blondem Ansatz. Sie ist etwa 1.60 bis 1.65 groß und trug zur Tatzeit einen schwarzen Rock und schwarze Jacke.

Der Mann war größer als die Frau, etwa 30 Jahre alt und trug einen schwarzen gepflegten Bart und schwarze, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer beige- bis ockerfarbenen Hose.

Beim zweiten Überfall hatten die Zeugen einen weißes Auto, vermutlich einen Peugeot Combi, als Täterfahrzeug beschrieben.



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter der Nummer +49/651/9779-2290, bzw. der luxemburgische Polizeinotruf 113 entgegen.