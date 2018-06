Vor Gericht musste sich am Mittwoch ein mutmaßlicher Betrüger verantworten, dem vorgeworfen wird einer 93-jährige Frau um mehr als 30.000 Euro erleichtert zu haben.

Opfer bleiben 4,39 Euro zum Leben

War er nur ein treusorgender Helfer oder hat der Mann die damals 93-jährige alleinstehende Frau nach Strich und Faden ausgebeutet? Mit dieser Frage befasst sich seit Mittwoch ein hauptstädtisches Strafgericht.



Für die Staatsanwaltschaft ist die Angelegenheit glasklar: Der 40-jährige Gabriel M. hat die persönliche Situation der altersdementen Frau ausgenutzt. Zwischen Dezember 2015 und November 2016 habe er sie so beeinflusst , dass sie ihm mehr als 30 000 Euro überließ und ihn als einzigen Erben einsetzte, so die Anklage.



Als die Polizei im November 2016 nach Hinweisen von Pflegediensten und dem Sozialamt einschritt, blieben dem Opfer noch genau 4,39 Euro zum Lebensunterhalt auf dem Bankkonto übrig.



Ein psychiatrischer Gutachter untermauerte die Vorwürfe der Anklage: Das Opfer sei aufgrund seines hohen Alters und eines stark nachlassenden Kurzzeitgedächtnisses offenkundig leicht beeinflussbar gewesen.



Beim Kirchengang kennengelernt



Gabriel M. bestritt diesen Sachverhalt vor den Richtern. Er wisse nicht, wo das Geld der Frau hingekommen sei. Er habe die Frau in einer Kirche in Esch/Alzette kennengelernt und habe ihr ehrenamtlich – für Kost und Logis – geholfen. Später habe die Frau, das Verhältnis regularisieren wollen und ihm einen monatlichen Lohn in Höhe von 600 Euro als Alltags- und Haushaltshilfe bezahlt.



Angeklagt ist Gabriel M. zudem wegen des Diebstahls von hochwertigem Champagner in einem Supermarkt in Foetz und des Diebstahls von zwei Dutzend Markenuhren aus drei Geschäften in Bartringen und Wemperhardt.



Gabriel M. gestand gestern den Diebstahl einer Moët & Chandon-Flasche, bei dem er mit einem Komplizen erwischt worden war, bestritt aber vehement die Uhrendiebstähle begangen zu haben.



Auch in diesem Punkt forderte der Verteidiger einen Freispruch, da der Mann auf den Bildern der Videoüberwachungskameras nicht sein Mandant sei. Um das zu erkennen, müsse man kein Experte sein, betonte der Anwalt.



Vier Jahre Gefängnis gefordert



Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft sah jedoch keinen Zweifel an der Schuld des Angeklagten. Sie forderte zum Ende ihres Strafantrags eine Haftstrafe von vier Jahren – ohne Bewährung, da der Angeklagte, keinerlei Einsicht gezeigt habe und zudem bereits mehrfach vorbestraft sei. Das Urteil ergeht am 21. Juni.