Opelhecktriebler in Sassenheim zu sehen

(LuWo) - Übers Wochenende luden die Opel Hecktriebler Lëtzebuerg zu ihrem vierten Internationalen Treffen in Sassemheim ein. Es war zugleich eine Jubiläumsauflage, weil der Verein inzwischen seinen fünften Geburtstag feiert. Das Schloss in Sassenheim lieferte eine einzigartige Kulisse für das Event, das regelmäßig Hecktriebler aus Luxemburg, Belgien, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden anzieht. Obschon das Wetter nicht mitspielte, waren 128 Aussteller nach Sassenheim gekommen.

Opel-Fahrzeuge mit Hinterradantrieb wurden bis Anfang der 1990er-Jahre gebaut. In diesem Jahr waren wiederum Opel-Oldtimer vom Ascona, dem Kadett über den Rekord bis hin zum Admiral, dem Kapitän, dem Omega und dem Manta zu sehen.



Bei teilweise Nieselregen kamen die bunten Modelle leider nicht voll zur Geltung. Das älteste ausgestellte Modell war ein blau-weißer Rekord P1 (Baujahr 1960). Der Besitzer eines roten Rekord D hatte die 679 Kilometer lange Anreise aus Bayern auf sich genommen, um bei dem Treffen dabei zu sein.

Der Hecktriebler Club Koxhausen war mit 15 Autos und 20 Mitgliedern vertreten, während der Manta Club Kaiserslautern zum ersten Mal dabei und voller Lob über die sechs Vorstandsmitglieder und deren 30 freiwilligen Helfer war.



Am Samstagnachmittag kamen trotz wolkenbedeckten Himmels zahlreiche Besucher zum Schloss. Am Sonntagmorgen schritt Präsident Marc Arend zur Preisverleihung. Pokale gab es von der Jury für die zehn Bestplatzierten, den Verein mit den meisten Fahrzeugen, die längste Anreise, das älteste Opel-Modell und den Publikumsliebling. Der Jux-Pokal ging an das Fahrzeug mit dem größten Lenkrad.