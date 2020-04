Victor Batista Falla ist im Alter von 87 Jahren während eines Besuchs in seinem Geburtsland Kuba an Covid-19 verstorben.

Lokales 2

Onkel von Großherzogin Maria Teresa verstorben

Victor Batista Falla ist im Alter von 87 Jahren während eines Besuchs in seinem Geburtsland Kuba an Covid-19 verstorben.

Victor Batista Falla, der Onkel von Großherzogin Maria Teresa, ist am Ostersonntag im Alter von 87 Jahren in Kuba an der Lungenkrankheit Covid-19 verstorben. Dies teilten Großherzog Henri und seine Frau am Montag mit.



Victor Batista Falla lebte im spanischen Madrid und hatte zum ersten Mal seit 60 Jahren sein Geburtsland Kuba besucht. Er war ein bekannter Verleger und einer der größten Förderer der kubanischen Literatur aus dem Exil, heißt es in dem Schreiben des großherzoglichen Hofes.



2 Victor Batista Falla, der Onkel von Großherzogin Maria Teresa ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Foto: Cour Grand-Ducale de Luxembourg

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Victor Batista Falla, der Onkel von Großherzogin Maria Teresa ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Foto: Cour Grand-Ducale de Luxembourg Victor Batista Falla, der Onkel von Großherzogin Maria Teresa ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Foto: Cour Grand-Ducale de Luxembourg





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.