Auswertung des LNS

Omikron-Variante in Luxemburg seit Ende Dezember vorherrschend

Jeden Tag vierstellige Infektionszahlen – Omikron trifft Luxemburg mit Wucht. Eine Analyse zeigt: Die Variante kursiert bereits seit Wochen im Land.

(dpa/jt) - Die Omikron-Variante des Corona-Virus ist in Luxemburg bereits seit Jahresende vorherrschend. In der letzten Dezemberwoche wurde sie rund 75 Prozent der erfassten nationalen Fälle zugeordnet, teilte das Laboratoire national de santé am Freitag mit.

1 Omikron war bereits Ende Dezember (rechte Kolonne) die vorherrschende Variante in Luxemburg. Screenshot LNS

Die Zahl der Neuinfektionen schnellte im Großherzogtum seitdem in die Höhe: Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner erreichte in der vergangenen Kalenderwoche (3. bis 9. Januar) laut Gesundheitsministerium einen Wert von 1.682, nachdem er in der Woche zuvor bei 889 gelegen hatte. Am Mittwoch wurden 2.312 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages registriert, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie.

Nach Angaben der Regierung sind in Luxemburg inzwischen mehr als 450.000 Personen vollständig geimpft - das sind 81,4 Prozent aller Einwohner über zwölf Jahren. Luxemburg gilt seit vergangenem Sonntag aus deutscher Sicht als Hochrisikogebiet.