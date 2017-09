(bip) - Kleine und große Oldtimertreffs und Ausfahrten gibt es in Luxemburg, übers Jahr verteilt nicht wenige. Schließlich existieren derzeit 56 Oldtimerklubs im Land und mehr als 3 500 Personen, die einen oder mehrere von über 5 000 registrierten Oldtimern besitzen. Doch dass es einen gemeinsamen und vor allem landesweiten Oldtimertag gibt, ist neu.

Am Sonntag ist es so weit. Koordiniert von der „Lëtzebuerger Oldtimer Federatioun“ (LOF), finden an diesem Tag viele Veranstaltungen rund um die Begeisterung für Autos „Ü30“ statt. Denn Oldtimer, so darf sich jedes Fahrzeug nennen, das älter als 30 Jahre ist.



An verschiedenen Orten, etwa in Diekirch, Martelingen und Luxemburg-Stadt, zeigen die Museen die schönsten Stücke. Beim Tag der offenen Tür treffen sich die Liebhaber von VW-Käfern oder anderen Marken. Dazu gibt es Rallyes, Rundfahrten, Tauschbörsen und Workshops. Auch alte Traktoren sind zu bestaunen.



"Oldtimerbegeisterung in Luxemburg groß"



„In anderen Ländern wie Frankreich, Deutschland und England gibt es solche großen nationalen Oldtimertage schon länger. Nun haben wir das auch für Luxemburg organisiert, wie es vom internationalen Dachverband, der ,Fédération Internationale des Vehicules Anciens‘, kurz Fiva, gewünscht ist“, sagt Thierry Hilger, Verwaltungsratsmitglied der LOF. Schließlich sei die Oldtimerbegeisterung in Luxemburg groß.

„Generell ist die Zahl der Fahrzeuge pro Einwohner hoch und wir haben überdurchschnittlich viele Oldtimer im Land. Die meisten davon aus den 1960er- und 70er-Jahren, aber auch einige vom Beginn des 20. Jahrhunderts“, sagt Hilger. Er selbst nennt nicht weniger als sechs Oldtimer sein Eigen. „Das geht nur, wenn man irgendwo Platz zur Verfügung und selbst ein Händchen für die Mechanik hat“, sagt Thierry Hilger lachend.

Kulturgut und Fachwissen

An ihrem Tag wollen die Oldtimerfreunde zum einen ihre Leidenschaft für historische Fahrzeuge miteinander teilen und sie der Öffentlichkeit zeigen. Schließlich seien diese Fahrzeuge auch ein wertvolles Kulturgut, quasi ein „rollendes Museum“, betont Hilger, das die Sammler fachgerecht restaurieren, pflegen und nutzen.

Doch zum anderen schwingt auch eine politische Botschaft mit. In Zeiten der Diesel-Affäre und der Diskussionen rund um Nachhaltigkeit und „grüne Mobilität“ habe man ein wenig Sorge um den Fortbestand der Oldtimerkultur. „Wir möchten, dass es uns auch weiterhin erlaubt ist, mit unseren schönen Oldtimern über die Straßen zu fahren“, erklärt Thierry Hilger. Noch bestünde keine konkrete Gefahr eines Verbotes, aber man sei „wachsam geworden“. Schließlich gingen sonst historische Techniken und spezifisches Fachwissen verloren. Für einen Erhalt dieser Kultur setze sich die 1992 gegründete LOF ein.

Ein Schritt in Richtung Aufmerksamkeit ist nun also der Oldtimerday. Teilnehmen können alle nationalen Oldtimerklubs, ob Mitglied der LOF oder nicht, themenverwandte Museen, Betriebe, die im Bereich der Restaurierung und Instandhaltung von Oldtimern tätig sind, und historische Industrie- und Technikstandorte, welche den Oldtimerbesitzern die Möglichkeit geben, ihre Fahrzeuge dort auszustellen.

Weitere Events in Aussicht

Alle Veranstaltungen sind zugänglich für die Öffentlichkeit. Je nach Event kann vom Veranstalter eine Unkostenbeteiligung festgelegt werden oder eine Anmeldung bzw. Einschreibung erforderlich sein.

Auch Privatpersonen sind herzlich willkommen, ganz zwanglos an den Veranstaltungen teilzunehmen oder zum Beispiel ihre Fahrzeuge vor ihrem Wohnsitz auszustellen. „Wir freuen uns über jeden, der einfach in sein Auto steigt und die Veranstaltungen besucht“, sagt Thierry Hilger.

Er wünscht sich, dass nach dieser ersten Ausgabe der Oldtimerday weitere Kreise zieht – in die Großregion hinein oder sogar darüber hinaus. „Es wäre doch schön, wenn Oldtimerfreunde bei den nächsten Editionen auch aus dem Ausland kämen, unser Land kennenlernen und auch hier übernachten. Davon hätten alle etwas.“

Weitere Informationen sowie eine Landkarte mit den einzelnen Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.oldtimerday.lu und www.lof.lu sowie auf Facebook.