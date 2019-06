Das Herz der Automobilliebhaber schlug höher: Bereits zum fünften Mal fand in den Wiesen bei Steinsel der "Young and Oldtimer Day" statt.

Oldtimer in allen Größen und für jeden Geschmack

(fwa) - Bereits zum fünften Mal fand in den Wiesen bei Steinsel der Oldtimer Day statt. Die Organisatoren legen aber Wert darauf, dass nicht nur die ganz alten Fahrzeuge ausgestellt werden. Deshalb heißt die Ausstellung auch „Young and Oldtimer Day“.



Wie dem auch sei, das Herz eines jeden Autoliebhabers schlägt höher, wenn er zwischen den liebevoll in Schuss gehaltenen Fahrzeugen herum flaniert. Die gesamte Rue de l‘Alzette war ein einziges lebendiges Automobilmuseum. Hier finden sämtliche Besucher etwas zu staunen und zu erzählen. Bei den einen geht es um die technischen Raffinessen der einzelnen Modelle, die anderen werden durch die Autos vergangener Zeiten an ihre Jugend erinnert und manche Erinnerungen werden aufgefrischt, die irgendwie im Zusammenhang mit den ausgestellten Fahrzeugen stehen. Und die Allerjüngsten staunen und fragen sich sicherlich wie es möglich ist, dass solche Autos überhaupt jemals fahren konnten. Ein Blick in die anwesenden Autobusse zeigt wie komfortabel und gemütlich das Reisen damals schon war.



Wie es ein Teilnehmer treffend formulierte: „Anders als heute hatten die Leute früher zwar kein Geld, dafür aber Zeit.“ Und um den Preis des schönsten Ausstellungsobjektes buhlen alle Eigentümer mit ihren liebsten Stücken. Die Jury hat dabei sicherlich keine leichte Aufgabe. Ob als Gewinner oder Zuschauer, der Oldtimer Day war ein voller Erfolg.