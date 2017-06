(c.k.) - Die Urgroßväter unserer heutigen Autos blitzen und glitzern in der Sonne, in der Luft liegt ein Duft von Leder und Leidenschaft. Ganz egal ob mit zwei, drei oder vier Rädern, zahlreiche historische Fahrzeuge, die zumeist über Jahre hin mit großer Hingabe restauriert und gepflegt wurden, hatten sich am Sonntag ein Rendezvous beim „Centre de Loisir Norbert Melcher“ in Steinsel gegeben.

Beim 3. "Young- & Oldtimer day" waren Automobile zugelassen, die ein Alter von mehr als 20 Jahren hatten. Die entlang der Alzette-Straße aufgestellten historischen Schmuckstücke und Raritäten bis hin zum exklusivem Sportwagen ließen den ganzen Tag über das Herz von Experten und interessierten Laien gleichermaßen höher schlagen.

Die leidenschaftlichen Fans alter Technik freuten sich auf dem von der Gemeinde Steinsel, der Jugend-, Sport- und Freizeitkommission sowie den lokalen Vereinen organisierten Event über Fachsimpelei, Erfahrungsaustausch und Interesse an ihren liebevoll gehegten Schätzen. Am Ende legte jeder großen Wert auf die Feststellung, dass auch vor Jahrzehnten faszinierende Fahrzeuge gebaut wurden.