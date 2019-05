Oktave: Unterwegs zu Maria

Pilger mit teils weiten Anfahrtswegen waren am Donnerstag in der Kathedrale zu Gast. Dennoch ist man Maria im Norden derzeit besonders nah.

Pilger mit teils weiten Anfahrtswegen waren am Donnerstag in der Kathedrale zu Gast. Dennoch ist man Maria im Norden derzeit besonders nah.

Als die Pilger der Pfarreien Wooltz Saints-Pierre-et-Paul und Öewersauer Saint-Pirmin am Donnerstagmorgen die so festlich hergerichtete Kathedrale betraten, um ihre Hoffnungen und Sorgen vor den Votivaltar zu bringen, da lagen hinter ihnen schon gut 60 Kilometer Anfahrt. Nichtsdestotrotz sind viele Gläubige der Region der Gottesmutter Maria dieser Tage vielleicht näher als manche andere Pfarrgemeinde des Landes.

Nur vier Tage nach dem feierlichen Abschluss der Oktave am Sonntag wird die Ardennenstadt Wiltz am kommenden Donnerstag nämlich ebenfalls wieder zur Pilgerstätte, dies, wenn an Christi Himmelfahrt erneut Abertausende Menschen – vor allem portugiesischer Abstammung – im Prozessionszug zum Sanktuarium Unserer Lieben Frau von Fatima auf der Anhöhe op Baessent ziehen ...