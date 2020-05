Oktave in Zeiten von Corona

Auch die Wallfahrt zur Trösterin der Betrübten bleibt von der Corona-Pandemie nicht verschont. Gläubige Können die Gottesdienste und Andachten aber im Livestream mitverfolgen.

Alles ist anders. Die Corona-Pandemie hat die Art und Weise unseres Zusammenlebens nachhaltig beeinflusst und tut es noch. Davon bleibt auch ein großes christliches Fest in Luxemburg nicht verschont - die Muttergottes-Oktave. Während normalerweise jährlich viele tausend Mesnchen zur "Trösterin der Betrübten" in die hauptstädtische Kathedrale Pilgern, muss das Fest in diesem Jahr aufgrund der Kontakbeschränkungen digital stattfinden.

