(dho) - Unter dem Motto “Zéi eraus - Avance au large!” findet die diesjährige Marienwallfahrt statt.



Am Mittwoch fanden in der Kathedrale unter anderem die Messe für den Stadtrat und die Einwohner der Stadt Luxemburg, die Messe für die Schule der Schwestern der christlichen Lehre St.Anne in Ettelbrück, die Messe für Menschen mit Behinderung und die Messe für Leideleng Saint - Corneille (Leideleng) und Lëtzebuerg Notre - Dame (Luxemburg Gaasperech - Hollerech) statt.



Am Dienstag wurden in der Kathedrale unter anderem die neuen Pfarreien “Mamerdall Saint-Christophe“ und “ Bartreng–Stroossen Saint-Jean XXIII“, sowie "Mëllerdall Saint-Michel", "Miersch Saint-François" und "Äischdall-Helpert St-Willibrord" empfangen.



Am Montag wurden in der Kathedrale unter anderem die neuen Pfarreien "Iewescht Syr St-Esprit", "Dräilännereck Musel a Ganer St-Nicolas" und "Parc Our St-Nicolas" empfangen. Am Abend fand dann das Solidaritätsgebet statt.